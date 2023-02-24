Известны все четвертьфиналистки на турнире в Мериде

23 февраля состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.

Катерина Синякова, с матча с которой снялась Леся Цуренко, одолела Исалин Бонавантюр из Бельгии.

Из первой четверти сеяных в четвертьфинале сыграют три теннисистки.

Мерида. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Магда Линетт [1] – Ребекка Петерсон [Q]

Кэти Макнелли – Кимберли Биррелл [Q]

Нижняя часть сетки

Элизабетта Коччаретто [7] – Катерина Синякова [4]

Камила Джорджи – Слоан Стивенс [2]