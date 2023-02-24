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WTA
24 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:29
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Известны все четвертьфиналистки на турнире в Мериде

Лидеры посева остаются в борьбе за трофей

24 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:29
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Известны все четвертьфиналистки на турнире в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

23 февраля состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.

Катерина Синякова, с матча с которой снялась Леся Цуренко, одолела Исалин Бонавантюр из Бельгии.

Из первой четверти сеяных в четвертьфинале сыграют три теннисистки.

Мерида. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Магда Линетт [1] – Ребекка Петерсон [Q]
Кэти Макнелли – Кимберли Биррелл [Q]

Нижняя часть сетки

Элизабетта Коччаретто [7] – Катерина Синякова [4]
Камила Джорджи – Слоан Стивенс [2]

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Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мерида Магда Линетт Ребекка Петерсон Кэти Макнелли Кимберли Биррелл Элизабетта Коччаретто Катерина Синякова Камила Джорджи Слоан Стивенс
Источник Sport.ua
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