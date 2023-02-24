WTA24 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:29
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Известны все четвертьфиналистки на турнире в Мериде
Лидеры посева остаются в борьбе за трофей
24 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 24 февраля 2023, 16:29
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23 февраля состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде.
Катерина Синякова, с матча с которой снялась Леся Цуренко, одолела Исалин Бонавантюр из Бельгии.
Из первой четверти сеяных в четвертьфинале сыграют три теннисистки.
Мерида. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Магда Линетт [1] – Ребекка Петерсон [Q]
Кэти Макнелли – Кимберли Биррелл [Q]
Нижняя часть сетки
Элизабетта Коччаретто [7] – Катерина Синякова [4]
Камила Джорджи – Слоан Стивенс [2]
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