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Лига Европы
24 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:19
712
0

Фейеноорд в преддверии встреч с Шахтером может лишиться хавбека

Травмировался Квинтен Тимбер

24 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:19
712
0
Фейеноорд в преддверии встреч с Шахтером может лишиться хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Квинтер Тимбер

Нидерландский клуб «Фейеноорд» сообщил о том, что в лазарет команды попал 21-летний полузащитник Квинтен Тимбер.

Он получил травму на тренировке команды, которая готовится к игре национального чемпионата с «Фортуной», которая состоится в воскресенье, 26 февраля.

О степени серьезности травмы Тимбера ничего не сообщается. Нет сведений и о сроках его вероятного возвращения в строй.

Квинтен в нынешнем сезоне отыграл за «Фейеноорд» в 27-ти матчах во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

«Фейеноорд» является соперником донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы. 9 марта клубы сыграют на домашней арене «горняков», а 16-го числа проведут матч в Роттердаме.

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Фейеноорд Шахтер Донецк травма Квинтер Тимбер
Источник ФК Фейенорд
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