Фейеноорд в преддверии встреч с Шахтером может лишиться хавбека
Травмировался Квинтен Тимбер
Нидерландский клуб «Фейеноорд» сообщил о том, что в лазарет команды попал 21-летний полузащитник Квинтен Тимбер.
Он получил травму на тренировке команды, которая готовится к игре национального чемпионата с «Фортуной», которая состоится в воскресенье, 26 февраля.
О степени серьезности травмы Тимбера ничего не сообщается. Нет сведений и о сроках его вероятного возвращения в строй.
Квинтен в нынешнем сезоне отыграл за «Фейеноорд» в 27-ти матчах во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
«Фейеноорд» является соперником донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы. 9 марта клубы сыграют на домашней арене «горняков», а 16-го числа проведут матч в Роттердаме.
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