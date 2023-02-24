Фейеноорд в преддверии встреч с Шахтером может лишиться хавбека

Нидерландский клуб «Фейеноорд» сообщил о том, что в лазарет команды попал 21-летний полузащитник Квинтен Тимбер.

Он получил травму на тренировке команды, которая готовится к игре национального чемпионата с «Фортуной», которая состоится в воскресенье, 26 февраля.

О степени серьезности травмы Тимбера ничего не сообщается. Нет сведений и о сроках его вероятного возвращения в строй.

Квинтен в нынешнем сезоне отыграл за «Фейеноорд» в 27-ти матчах во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

«Фейеноорд» является соперником донецкого «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы. 9 марта клубы сыграют на домашней арене «горняков», а 16-го числа проведут матч в Роттердаме.