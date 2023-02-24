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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Это чудо, Шахтеру немного повезло в матче с Ренном»
Лига Европы
24 февраля 2023, 13:11 |
1679
2

Ефим КОНОПЛЯ: «Это чудо, Шахтеру немного повезло в матче с Ренном»

Игрок оценил невероятный выход в 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля 2023, 13:11 |
1679
2
Ефим КОНОПЛЯ: «Это чудо, Шахтеру немного повезло в матче с Ренном»
ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля оценил драматичную победу по пенальти над «Ренном» и выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Матч получился очень ярким. Опиши свои чувства и эмоции команды?
– Все безгранично радуемся! Это действительно чудо – то, что мы сделали. Нам немного и повезло на последних минутах, но игра была тяжелой, мы отдали все силы и, я считаю, заслуживали этого результата.

– Были готовы к тому, что матч может стать столь сложным?
– Понимали, что он будет очень сложным, ведь они играют дома – это болельщики, их поле, родной стадион. Но мы тоже готовились: и к пенальти готовились накануне, и в принципе к такой игре были готовы.

– Чем этот «Ренн» отличался от того, что был в первом матче?
– Возможно, нас немного недооценивали, возможно, еще какой-то психологический фактор. Плюс мы тогда играли дома – нас в Варшаве хорошо поддерживали, и это было видно, слышно. Можно сказать, что это были две разные игры.

– А сейчас на стадионе чувствовалась поддержка украинцев?
– В некоторых моментах я слышал наш сектор, но это было нечасто, потому что очень мало пауз давали болельщики «Ренна» – они тоже были невероятны, пели и свистели всю игру.

– А что произошло, когда ты забил пенальти и начался обмен эмоциями с вратарем «Ренна»?
– Это тоже такой психологический фактор: я, когда забил, переиграл его именно психологически, но не имел никакого злого умысла, а просто кайфовал в этот момент – смотрел на болельщиков и ждал их реакцию.

– Ты получил желтую карточку, из-за которой пропустишь следующий матч. Справедливой ли она была?
– Она-то справедлива, потому что я просто срубил их игрока. Но, считаю, она была необходима, потому что там могла пройти очень опасная контратака, как была до этого, и произошла где-то на 110-й минуте.

– Кого хотели бы видеть следующим соперником в Лиге Европы?
– Там разные соперники, и все они очень хорошие. Думаю, попадется нам кто-нибудь очень сильный. Но просто нужно быть готовым.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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donnerwetter
 Повезло? Немного... 
Если бы не Трубин, то уже в первом тайме могло быть 3:0 в пользу хозяев.
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0
Al1515
Чтоб с такой игрой пройти Ренн это конечно чудо 
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0
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