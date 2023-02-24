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Лига Европы
24 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:45
312
0

Украинский клуб выиграл 3-ю серию пенальти в еврокубках из 10-ти

Горняки впервые выиграли серию пенальти в еврокубках

24 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:45
312
0
Украинский клуб выиграл 3-ю серию пенальти в еврокубках из 10-ти
ФК Шахтер

В матче с «Ренном» (1:2, пен. 5:4) «Шахтеру» третий раз в истории пришлось принять участие в футбольной лотерее. Благодаря мастерству Анатолия Трубина, который парировал удары Жереми Докю, Биргера Мелинга и Чимуаньи Угочуквы, горнякам впервые удалось вытащить счастливый билетик.

К слову, это была юбилейная 10-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках. И в 9 предыдущих нашим командам удалось одержать всего две победы. «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов-1998/99 «перестреляло» чешскую «Спарту», а «Черноморец» в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2013/14 – албанский «Скендербеу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

+/-

серии

1984/85

КЧ

1/4

Днепр

Бордо Франция (д)

3:5

-

1995/96

КУ

1/32

Черноморец

Видзев Польша (г)

5:6

-

1998/99

ЛЧ

КР

Динамо

Спарта Чехия (г)

3:1

+

1999/00

КУ

Р1

Карпаты

Хельсингборг Швеция (д)

2:4

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Шахтер

Брюгге Бельгия (г)

1:4

-

2008

КИ

Р3

Таврия

Ренн Франция (д)

9:10

-

2013/14

ЛЕ

КР4

Черноморец

Скендербеу Албания (г)

7:6

+

2016/17

ЛЧ

КР3

Шахтер

Янг Бойз Швейцария (г)

2:4

-

2021/22

ЛК

КР3

Колос

Шахтер Казахстан (г)

1:3

-

2022/23

ЛЕ

1/16

Шахтер

Ренн Франция (г)

5:4

+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.

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Источник Sport.ua
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