Украинский клуб выиграл 3-ю серию пенальти в еврокубках из 10-ти

В матче с «Ренном» (1:2, пен. 5:4) «Шахтеру» третий раз в истории пришлось принять участие в футбольной лотерее. Благодаря мастерству Анатолия Трубина, который парировал удары Жереми Докю, Биргера Мелинга и Чимуаньи Угочуквы, горнякам впервые удалось вытащить счастливый билетик.

К слову, это была юбилейная 10-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках. И в 9 предыдущих нашим командам удалось одержать всего две победы. «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов-1998/99 «перестреляло» чешскую «Спарту», а «Черноморец» в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2013/14 – албанский «Скендербеу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет +/- серии 1984/85 КЧ 1/4 Днепр Бордо Франция (д) 3:5 - 1995/96 КУ 1/32 Черноморец Видзев Польша (г) 5:6 - 1998/99 ЛЧ КР Динамо Спарта Чехия (г) 3:1 + 1999/00 КУ Р1 Карпаты Хельсингборг Швеция (д) 2:4 - 2002/03 ЛЧ КР3 Шахтер Брюгге Бельгия (г) 1:4 - 2008 КИ Р3 Таврия Ренн Франция (д) 9:10 - 2013/14 ЛЕ КР4 Черноморец Скендербеу Албания (г) 7:6 + 2016/17 ЛЧ КР3 Шахтер Янг Бойз Швейцария (г) 2:4 - 2021/22 ЛК КР3 Колос Шахтер Казахстан (г) 1:3 - 2022/23 ЛЕ 1/16 Шахтер Ренн Франция (г) 5:4 +

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.