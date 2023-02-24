Украинский клуб выиграл 3-ю серию пенальти в еврокубках из 10-ти
Горняки впервые выиграли серию пенальти в еврокубках
В матче с «Ренном» (1:2, пен. 5:4) «Шахтеру» третий раз в истории пришлось принять участие в футбольной лотерее. Благодаря мастерству Анатолия Трубина, который парировал удары Жереми Докю, Биргера Мелинга и Чимуаньи Угочуквы, горнякам впервые удалось вытащить счастливый билетик.
К слову, это была юбилейная 10-я серия пенальти для украинских клубов в еврокубках. И в 9 предыдущих нашим командам удалось одержать всего две победы. «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов-1998/99 «перестреляло» чешскую «Спарту», а «Черноморец» в четвертом раунде квалифайна Лиги Европы-2013/14 – албанский «Скендербеу».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские клубы в еврокубковых сериях послематчевых пенальти
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
+/-
|
|
|
|
|
|
серии
|
|
1984/85
|
КЧ
|
1/4
|
Днепр
|
Бордо Франция (д)
|
3:5
|
-
|
1995/96
|
КУ
|
1/32
|
Черноморец
|
Видзев Польша (г)
|
5:6
|
-
|
1998/99
|
ЛЧ
|
КР
|
Динамо
|
Спарта Чехия (г)
|
3:1
|
+
|
1999/00
|
КУ
|
Р1
|
Карпаты
|
Хельсингборг Швеция (д)
|
2:4
|
-
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Брюгге Бельгия (г)
|
1:4
|
-
|
2008
|
КИ
|
Р3
|
Таврия
|
Ренн Франция (д)
|
9:10
|
-
|
2013/14
|
ЛЕ
|
КР4
|
Черноморец
|
Скендербеу Албания (г)
|
7:6
|
+
|
2016/17
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Янг Бойз Швейцария (г)
|
2:4
|
-
|
2021/22
|
ЛК
|
КР3
|
Колос
|
Шахтер Казахстан (г)
|
1:3
|
-
|
2022/23
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Ренн Франция (г)
|
5:4
|
+
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; Р3 - первый раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - победа/поражение в серии.
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