Тарас Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера в Лиге Европы

Матч с «Ренном» (1:2; 5:4 пен.) стал 25-м для Тараса Степаненко в Лиге Европы. Тем самым, обойдя Ярослава Ракицкого и Томаша Гюбшмана, капитан «горняков» вошел в топ-10 гвардейцев «Шахтера» во втором по значению клубном турнире Старого Света.

Причем он стал только четвертым украинским игроком оранжево-черных после Андрея Пятова, Александра Кучера и Марлоса, достигшим этого рубежа.

К слову, в еврокубках Тарас дебютировал в ноябре 2010 года, но премьеру в Лиге Европы отметил только 27 февраля 2014-го в домашнем поединке дончан против чешской «Виктории» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)