Тарас Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера в Лиге Европы
Капитан горняков провел 25-й матч во втором по значению клубном турнире УЕФА
Матч с «Ренном» (1:2; 5:4 пен.) стал 25-м для Тараса Степаненко в Лиге Европы. Тем самым, обойдя Ярослава Ракицкого и Томаша Гюбшмана, капитан «горняков» вошел в топ-10 гвардейцев «Шахтера» во втором по значению клубном турнире Старого Света.
Причем он стал только четвертым украинским игроком оранжево-черных после Андрея Пятова, Александра Кучера и Марлоса, достигшим этого рубежа.
К слову, в еврокубках Тарас дебютировал в ноябре 2010 года, но премьеру в Лиге Европы отметил только 27 февраля 2014-го в домашнем поединке дончан против чешской «Виктории» (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
50
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Украина
|
44
|
3.
|
Разван РАЦ
|
Румыния
|
32
|
4.
|
ТАЙСОН
|
Бразилия
|
31
|
5.
|
ЖАДСОН
|
Бразилия
|
30
|
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Бразилия
|
30
|
7.
|
Александр КУЧЕР
|
Украина
|
29
|
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
29
|
9.
|
МАРЛОС
|
Украина
|
28
|
10.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Украина
|
25
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