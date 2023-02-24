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Лига Европы
24 февраля 2023, 12:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:28
499
0

Тарас Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера в Лиге Европы

Капитан горняков провел 25-й матч во втором по значению клубном турнире УЕФА

24 февраля 2023, 12:22 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:28
499
0
Тарас Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера в Лиге Европы
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч с «Ренном» (1:2; 5:4 пен.) стал 25-м для Тараса Степаненко в Лиге Европы. Тем самым, обойдя Ярослава Ракицкого и Томаша Гюбшмана, капитан «горняков» вошел в топ-10 гвардейцев «Шахтера» во втором по значению клубном турнире Старого Света.

Причем он стал только четвертым украинским игроком оранжево-черных после Андрея Пятова, Александра Кучера и Марлоса, достигшим этого рубежа.

К слову, в еврокубках Тарас дебютировал в ноябре 2010 года, но премьеру в Лиге Европы отметил только 27 февраля 2014-го в домашнем поединке дончан против чешской «Виктории» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Игрок

Страна

Матчи

1.

Дарио СРНА

Хорватия

50

2.

Андрей ПЯТОВ

Украина

44

3.

Разван РАЦ

Румыния

32

4.

ТАЙСОН

Бразилия

31

5.

ЖАДСОН

Бразилия

30

ФЕРНАНДИНЬЮ

Бразилия

30

7.

Александр КУЧЕР

Украина

29

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

29

9.

МАРЛОС

Украина

28

10.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Украина

25

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Источник Sport.ua
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