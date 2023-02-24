Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики

В поединке с «Ренном» в составе «Шахтера» дебютировал юный венесуэльский форвард Кевин Келси. Он стал самым молодым легионером горняков в еврокубках –18 лет 211 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее румыну Чиприану Марике, Кевин превзошел на 79 дней.

Кроме этого, Келси оказался первым футболистом 2004 г.р., сыгравшим за оранжнво-черных на международной арене.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в еврокубках

Возраст Ранг Стадия Игрок Дата Соперник Счет 18 лет 16 дней КК 1/16 Геннадий ЗУБОВ 28.09.1995 Брюгге (д) 1:1 18 лет 30 дней ЛЧ ГТ Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 07.12.2004 Барселона (д) 2:0 18 лет 50 дней ЛЧ ГТ Георгий СУДАКОВ 21.10.2020 Реал (г) 3:2 18 лет 153 дня ЛЧ ГТ Богдан ВЬЮННИК 21.10.2020 Реал (г) 3:2 18 лет 211 дней ЛЕ 1/16 Кевин КЕЛСИ 23.02.2023 Ренн (г) 1:2 18 лет 224 дня ЛЧ ГТ Даниил СИКАН 26.11.2019 Манчестер Сити (г) 1:1 18 лет 290 дней ЛЧ КР2 Чиприан МАРИКА 27.07.2004 Пюник (г) 3:1 18 лет 293 дня КК 1/16 Андрей ВОРОБЕЙ 18.09.1997 Боавишта (г) 3:2 18 лет 319 дней КУ 1/8 Денис КУЛАКОВ 16.03.1995 АЗ (г) 1:2

Футболисты «Шахтера» 1994-2004 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р. Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1994 Иван ПЕТРЯК 28.09.2017 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 0:2 1995 Вячеслав ТАНКОВСКИЙ 24.11.2016 ЛЕ ГТ Коньяспор (д) 4:0 1996 Виктор КОВАЛЕНКО 28.07.2015 ЛЧ КР3 Фенербахче (г) 0:0 1997 МАЙКОН 19.09.2018 ЛЧ ГТ Хоффенхайм (д) 2:2 1998 ДОДО 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта (г) 2:1 1999 ФЕРНАНДУ 02.10.2018 ЛЧ ГТ Лион (г) 2:2 2000 МАРКОС АНТОНИУ 18.09.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (д) 0:3 2001 Даниил СИКАН 26.11.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 1:1 2002 Георгий СУДАКОВ 21.10.2020 ЛЧ ГТ Реал (г) 3:2 2003 Олег ОЧЕРЕТЬКО 14.09.2022 ЛЧ ГТ Селтик (д) 1:1 2004 Кевин КЕЛСИ 23.02.2023 ЛЕ 1/16 Ренн (г) 1:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.