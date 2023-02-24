Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
Венесуэлец стал первым футболистом 2004 г. р., сыгравшим за «Шахтер» в еврокубках
В поединке с «Ренном» в составе «Шахтера» дебютировал юный венесуэльский форвард Кевин Келси. Он стал самым молодым легионером горняков в еврокубках –18 лет 211 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее румыну Чиприану Марике, Кевин превзошел на 79 дней.
Кроме этого, Келси оказался первым футболистом 2004 г.р., сыгравшим за оранжнво-черных на международной арене.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в еврокубках
|
Возраст
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 16 дней
|
КК
|
1/16
|
Геннадий ЗУБОВ
|
28.09.1995
|
Брюгге (д)
|
1:1
|
18 лет 30 дней
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
07.12.2004
|
Барселона (д)
|
2:0
|
18 лет 50 дней
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 153 дня
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Богдан ВЬЮННИК
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 211 дней
|
ЛЕ
|
1/16
|
Кевин КЕЛСИ
|
23.02.2023
|
Ренн (г)
|
1:2
|
18 лет 224 дня
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Даниил СИКАН
|
26.11.2019
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
18 лет 290 дней
|
ЛЧ
|
КР2
|
Чиприан МАРИКА
|
27.07.2004
|
Пюник (г)
|
3:1
|
18 лет 293 дня
|
КК
|
1/16
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
18.09.1997
|
Боавишта (г)
|
3:2
|
18 лет 319 дней
|
КУ
|
1/8
|
Денис КУЛАКОВ
|
16.03.1995
|
АЗ (г)
|
1:2
Футболисты «Шахтера» 1994-2004 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1994
|
Иван ПЕТРЯК
|
28.09.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
0:2
|
1995
|
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ
|
24.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Коньяспор (д)
|
4:0
|
1996
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
28.07.2015
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фенербахче (г)
|
0:0
|
1997
|
МАЙКОН
|
19.09.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Хоффенхайм (д)
|
2:2
|
1998
|
ДОДО
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта (г)
|
2:1
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
02.10.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лион (г)
|
2:2
|
2000
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
2001
|
Даниил СИКАН
|
26.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
2002
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (г)
|
3:2
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Селтик (д)
|
1:1
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
23.02.2023
|
ЛЕ
|
1/16
|
Ренн (г)
|
1:2
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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