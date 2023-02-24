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  4. Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
Лига Европы
24 февраля 2023, 12:08 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:54
1406
0

Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики

Венесуэлец стал первым футболистом 2004 г. р., сыгравшим за «Шахтер» в еврокубках

24 февраля 2023, 12:08 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:54
1406
0
Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
ФК Шахтер. Кевин Келси

В поединке с «Ренном» в составе «Шахтера» дебютировал юный венесуэльский форвард Кевин Келси. Он стал самым молодым легионером горняков в еврокубках –18 лет 211 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее румыну Чиприану Марике, Кевин превзошел на 79 дней.

Кроме этого, Келси оказался первым футболистом 2004 г.р., сыгравшим за оранжнво-черных на международной арене.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в еврокубках

Возраст

Ранг

Стадия

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 16 дней

КК

1/16

Геннадий ЗУБОВ

28.09.1995

Брюгге (д)

1:1

18 лет 30 дней

ЛЧ

ГТ

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

07.12.2004

Барселона (д)

2:0

18 лет 50 дней

ЛЧ

ГТ

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 153 дня

ЛЧ

ГТ

Богдан ВЬЮННИК

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 211 дней

ЛЕ

1/16

Кевин КЕЛСИ

23.02.2023

Ренн (г)

1:2

18 лет 224 дня

ЛЧ

ГТ

Даниил СИКАН

26.11.2019

Манчестер Сити (г)

1:1

18 лет 290 дней

ЛЧ

КР2

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

Пюник (г)

3:1

18 лет 293 дня

КК

1/16

Андрей ВОРОБЕЙ

18.09.1997

Боавишта (г)

3:2

18 лет 319 дней

КУ

1/8

Денис КУЛАКОВ

16.03.1995

АЗ (г)

1:2

Футболисты «Шахтера» 1994-2004 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р.

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1994

Иван ПЕТРЯК

28.09.2017

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

0:2

1995

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ

24.11.2016

ЛЕ

ГТ

Коньяспор (д)

4:0

1996

Виктор КОВАЛЕНКО

28.07.2015

ЛЧ

КР3

Фенербахче (г)

0:0

1997

МАЙКОН

19.09.2018

ЛЧ

ГТ

Хоффенхайм (д)

2:2

1998

ДОДО

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта (г)

2:1

1999

ФЕРНАНДУ

02.10.2018

ЛЧ

ГТ

Лион (г)

2:2

2000

МАРКОС АНТОНИУ

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (д)

0:3

2001

Даниил СИКАН

26.11.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

1:1

2002

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

ЛЧ

ГТ

Реал (г)

3:2

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Селтик (д)

1:1

2004

Кевин КЕЛСИ

23.02.2023

ЛЕ

1/16

Ренн (г)

1:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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