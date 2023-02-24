ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной

В четверг, 23 февраля, прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2, поэтому «Манчестер Юнайтед» прошел дальше по сетке Лиги Европы.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.