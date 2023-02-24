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  4. ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной
Лига Европы
24 февраля 2023, 11:59 |
704
0

ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

24 февраля 2023, 11:59 |
704
0
ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В четверг, 23 февраля, прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2, поэтому «Манчестер Юнайтед» прошел дальше по сетке Лиги Европы.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

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Барселона Манчестер Юнайтед Лига Европы Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед - Барселона
Источник Sport.ua
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