ВИДЕО. Реакция тен Хага на победу над Барселоной
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
В четверг, 23 февраля, прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».
Поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2, поэтому «Манчестер Юнайтед» прошел дальше по сетке Лиги Европы.
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал общую победу над «Ренном»
Украинский защитник Виталий Миколенко поделился эмоциями спустя год после трансфера