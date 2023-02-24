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Валмиера
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 11:28 |
198
0

Динамо Киев – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

24 февраля 2023, 11:28 |
198
0
Динамо Киев – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 26 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера».

Матч пройдет в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, начало в 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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