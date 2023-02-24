Товарищеские матчи
26.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 11:28 |
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Динамо Киев – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
24 февраля 2023, 11:28 |
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В воскресенье, 26 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Валмиера».
Матч пройдет в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, начало в 16:00 по Киеву.
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