В четверг, 23 февраля, состоялся товарищеский матч между футбольными клубами «Рух» и «Триглав». Игра завершилась минимально победой команды из Львова.

Товарищеский матч, 23 февраля. Триглав (Словения)

Рух Львов (Украина) – Триглав (Словения) – 1:0

Гол: Альваренга, 79