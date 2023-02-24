Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 11:29 |
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Рух – Триглав – 1:0. Гол Альваренги головой. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
24 февраля 2023, 11:29 |
68
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В четверг, 23 февраля, состоялся товарищеский матч между футбольными клубами «Рух» и «Триглав». Игра завершилась минимально победой команды из Львова.
Товарищеский матч, 23 февраля. Триглав (Словения)
Рух Львов (Украина) – Триглав (Словения) – 1:0
Гол: Альваренга, 79
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