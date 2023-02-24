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Товарищеские матчи
Рух Львов
23.02.2023 16:00 – FT 1 : 0
Триглав
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 11:29 |
68
0

Рух – Триглав – 1:0. Гол Альваренги головой. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

24 февраля 2023, 11:29 |
68
0
Рух – Триглав – 1:0. Гол Альваренги головой. Видео гола и обзор матча
ФК Рух Львов

В четверг, 23 февраля, состоялся товарищеский матч между футбольными клубами «Рух» и «Триглав». Игра завершилась минимально победой команды из Львова.

Товарищеский матч, 23 февраля. Триглав (Словения)

Рух Львов (Украина) – Триглав (Словения) – 1:0

Гол: Альваренга, 79

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Источник Sport.ua
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