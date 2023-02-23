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Товарищеские матчи
Рух Львов
23.02.2023 16:00 – FT 1 : 0
Триглав
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 20:27 | Обновлено 23 февраля 2023, 20:40
299
0

Рух обыграл словенский Триглав в заключительном спарринге на сборах

Подопечные Леонида Кучука выиграли матч со счетом 1:0

23 февраля 2023, 20:27 | Обновлено 23 февраля 2023, 20:40
299
0
Рух обыграл словенский Триглав в заключительном спарринге на сборах
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» одержал победу над словенским клубом «Триглав» в заключительном спарринге на зимних сборах.

Единственный в матче гол для подопечных Леонида Кучука на 79-й минуте забил аргентинский хавбек Фабрисио Альваренга.

Завтра, 24 февраля, желто-черные отправятся домой, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата Украины.

Первый официальный поединок «Рух» проведет 5 марта на выезде против харьковского «Металлиста».

Товарищеский матч, 23 февраля. Триглав (Словения)

Рух Львов (Украина) – Триглав (Словения) – 1:0

Гол: Альваренга, 79

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Рух Львов Триглав учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Фабрисио Альваренга
Источник Sport.ua
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