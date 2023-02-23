Рух обыграл словенский Триглав в заключительном спарринге на сборах
Подопечные Леонида Кучука выиграли матч со счетом 1:0
Львовский «Рух» одержал победу над словенским клубом «Триглав» в заключительном спарринге на зимних сборах.
Единственный в матче гол для подопечных Леонида Кучука на 79-й минуте забил аргентинский хавбек Фабрисио Альваренга.
Завтра, 24 февраля, желто-черные отправятся домой, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата Украины.
Первый официальный поединок «Рух» проведет 5 марта на выезде против харьковского «Металлиста».
Товарищеский матч, 23 февраля. Триглав (Словения)
Рух Львов (Украина) – Триглав (Словения) – 1:0
Гол: Альваренга, 79
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