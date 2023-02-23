Рух обыграл словенский Триглав в заключительном спарринге на сборах

Львовский «Рух» одержал победу над словенским клубом «Триглав» в заключительном спарринге на зимних сборах.

Единственный в матче гол для подопечных Леонида Кучука на 79-й минуте забил аргентинский хавбек Фабрисио Альваренга.

Завтра, 24 февраля, желто-черные отправятся домой, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата Украины.

Первый официальный поединок «Рух» проведет 5 марта на выезде против харьковского «Металлиста».

Товарищеский матч, 23 февраля. Триглав (Словения)

Рух Львов (Украина) – Триглав (Словения) – 1:0

Гол: Альваренга, 79