Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме МЮ был заметно лучше»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо играли в первом тайме. Могли повести 2:0. Но во второй половине «Манчестер Юнайтед» был заметно лучше, и ход матча изменился. Но мы продолжали сражаться. Даже уступая в счете, мы продолжали создавать моменты и могли сравнять счет. В этом матче все решили мелочи», - сказал Бускетс.