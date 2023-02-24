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  4. Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме МЮ был заметно лучше»
Лига Европы
24 февраля 2023, 10:50 | Обновлено 24 февраля 2023, 10:59
306
0

Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме МЮ был заметно лучше»

Капитан «Барселоны» – о вылете из еврокубков

24 февраля 2023, 10:50 | Обновлено 24 февраля 2023, 10:59
306
0
Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме МЮ был заметно лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо играли в первом тайме. Могли повести 2:0. Но во второй половине «Манчестер Юнайтед» был заметно лучше, и ход матча изменился. Но мы продолжали сражаться. Даже уступая в счете, мы продолжали создавать моменты и могли сравнять счет. В этом матче все решили мелочи», - сказал Бускетс.

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Барселона Манчестер Юнайтед Лига Европы Манчестер Юнайтед - Барселона Серхио Бускетс
Источник УЕФА
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