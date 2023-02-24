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  4. Алькарас за 2 часа 45 минут обыграл Дона Фабио в Рио, проиграв первый сет
ATP
24 февраля 2023, 09:39 |
130
0

Алькарас за 2 часа 45 минут обыграл Дона Фабио в Рио, проиграв первый сет

19-летний испанец вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР 500 Рио-де-Жанейро

24 февраля 2023, 09:39 |
130
0
Алькарас за 2 часа 45 минут обыграл Дона Фабио в Рио, проиграв первый сет
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии АТР 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В 1/8 финала соревнований Карлитос в трех сетах обыграл Фабио Фоньини (Италия, ATP 86) за 2 часа и 45 минут.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Фабио Фоньини (Италия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4

В прошлом году Карлос выиграл трофей на этом турнире.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии, которого уже обыгрывал неделю назад в Буэнос-Айресе.

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ATP Рио-де-Жанейро Карлос Алькарас (теннисист) Фабио Фоньини
Источник Sport.ua
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