Алькарас за 2 часа 45 минут обыграл Дона Фабио в Рио, проиграв первый сет

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии АТР 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В 1/8 финала соревнований Карлитос в трех сетах обыграл Фабио Фоньини (Италия, ATP 86) за 2 часа и 45 минут.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Фабио Фоньини (Италия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4

В прошлом году Карлос выиграл трофей на этом турнире.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии, которого уже обыгрывал неделю назад в Буэнос-Айресе.