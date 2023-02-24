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Лига Европы
24 февраля 2023, 09:14 | Обновлено 24 февраля 2023, 09:23
108
0

Тренер Нанта: «В матче с Ювентусом мы не были заметны на поле»

Антуан Комбуаре – о вылете с Лиги Европы

24 февраля 2023, 09:14 | Обновлено 24 февраля 2023, 09:23
108
0
Тренер Нанта: «В матче с Ювентусом мы не были заметны на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Комбуаре

Главный тренер французского «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал поражение от итальянского «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Ювентус» превосходил нас. Мы не были заметны на поле, особенно в начале матча. После удаления игра была окончена. Мы просто не показали того уровня, который требуется в таком матче.

В целом это был очень позитивный опыт. Выход из нашей группы был достижением, а затем хорошая игра против «Ювентуса» в первом матче. Я очень доволен нашей игрой, участием в еврокубках. Однажды попробовав, хочется вернуться туда снова», - сказал Комбуаре.

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Ювентус Нант Лига Европы Антуан Комбуаре
Источник УЕФА
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