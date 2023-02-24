Тренер Нанта: «В матче с Ювентусом мы не были заметны на поле»
Антуан Комбуаре – о вылете с Лиги Европы
Главный тренер французского «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал поражение от итальянского «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Ювентус» превосходил нас. Мы не были заметны на поле, особенно в начале матча. После удаления игра была окончена. Мы просто не показали того уровня, который требуется в таком матче.
В целом это был очень позитивный опыт. Выход из нашей группы был достижением, а затем хорошая игра против «Ювентуса» в первом матче. Я очень доволен нашей игрой, участием в еврокубках. Однажды попробовав, хочется вернуться туда снова», - сказал Комбуаре.
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