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Лига чемпионов
24 февраля 2023, 09:23 | Обновлено 24 февраля 2023, 09:32
5768
5

Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках

«Шахтер» в ЛЕ прошел «Ренн» по пенальти, «Днепр-1» не справился с киприотами

24 февраля 2023, 09:23 | Обновлено 24 февраля 2023, 09:32
5768
5
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
УЕФА

В четверг, 23 февраля, завершились матчи 1/16 финала еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Донецкий «Шахтер» по пенальти прошел французский «Ренн» и получил пропуск в 1/8 финала Лиги Европы. А вот в Лиге конференций «Днепр-1» снова не справился с кипрским клубом АЕК Ларнака и выбыл из еврокубков.

Благодаря ничьей днепрян (+1 очко) и проходу горняков (+1 бонусное очко) Украина прибавила к рейтингу +0.400 балла, и сезонный набор увеличился до 5.500, это 21-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид в начале июня, Украина набрала 29.300 и поднялась с 16-го на 14-е место, опередив сразу и Чехию, и Норвегию, для которых евросезон уже завершен.

14-я позиция (как и 15-я) позволяет Украине гарантированно сохранить представительство в 5 команд от страны в еврокубках сезона 2024/25, причем 2 клуба, как и прежде, будут участвовать в Лиге чемпионов.

В случае успешного дальнейшего выступления «Шахтера» в Лиге Европы есть шанс побороться за 13-е место со Швейцарией (29.675), у которой остался только «Базель» в Лиге конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций Ренн - Шахтер Днепр-1 - АЕК Ларнака
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Умник
Долбаный спад Динамо. Реально могли легко в ле или лк играть. Я надеюсь выздоровят и мы норм сыграем в Европе
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+1
an52
5 клубів - це скоріш мінус, аніж плюс, але тут нічого не поробиш. Турки явно хлопнуть сьорбів, а може навіть й австріців витіснять із Топ-10
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0
DV
Рашке же вроде бы обнуляли коэффициент за этот сезон, а здесь снова 4.333.... Или я что-то пропустил?
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0
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Robert Monroe
Тут скоріше відстрочили неминуче. Якщо брати останні пару сезонів, то ми навіть у топ-20 не потрапляємо. Десь в районі 15-20 місця будемо, мабуть. Але потім почнемо ділити на 4 і знову маємо піднятися. Тут головне, щоб у країні все добре було, бо без цього про якісь футбол та рейтинги важко говорити. Хоча, якби Динамо, Зоря та Ворскла не підвели (жеребкувавання було цілком сприятливим у всіх трьох), могли б і найкращий сезон за останні 5 років видати. Але війна дуже серйозні корективи у склади та гру наших клубів вносить.
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0
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