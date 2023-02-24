Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках

В четверг, 23 февраля, завершились матчи 1/16 финала еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Донецкий «Шахтер» по пенальти прошел французский «Ренн» и получил пропуск в 1/8 финала Лиги Европы. А вот в Лиге конференций «Днепр-1» снова не справился с кипрским клубом АЕК Ларнака и выбыл из еврокубков.

Благодаря ничьей днепрян (+1 очко) и проходу горняков (+1 бонусное очко) Украина прибавила к рейтингу +0.400 балла, и сезонный набор увеличился до 5.500, это 21-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид в начале июня, Украина набрала 29.300 и поднялась с 16-го на 14-е место, опередив сразу и Чехию, и Норвегию, для которых евросезон уже завершен.

14-я позиция (как и 15-я) позволяет Украине гарантированно сохранить представительство в 5 команд от страны в еврокубках сезона 2024/25, причем 2 клуба, как и прежде, будут участвовать в Лиге чемпионов.

В случае успешного дальнейшего выступления «Шахтера» в Лиге Европы есть шанс побороться за 13-е место со Швейцарией (29.675), у которой остался только «Базель» в Лиге конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)