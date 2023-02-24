Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE

24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/8 Финала Лиги Европы.

Накануне «Шахтер» Донецк по пенальти сумел обыграть французский «Ренн» по итогам двух матчей и вышел в 1/8 финала.

В 1/8 финала победители 8 групп Лиги Европы сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга. Победители групп Лиги Европы ответные матчи проведут дома.

В соперники горнякам попадет один из 8 сеяных клубов, которые осенью стали победителями своих групп:

Сеяные команды

Сен-Жилуаз (Бельгия)

Сен-Жилуаз (Бельгия) Арсенал (Англия)

Арсенал (Англия) Фрайбург (Германия)

Фрайбург (Германия) Ференцварош (Венгрия)

Ференцварош (Венгрия) Фейеноорд (Нидерланды)

Фейеноорд (Нидерланды) Бетис (Испания)

Бетис (Испания) Реал Сосьедад (Испания)

Реал Сосьедад (Испания) Фенербахче (Турция)

Несеяные команды

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) Байер (Германия)

Байер (Германия) Унион Берлин (Германия)

Унион Берлин (Германия) Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) Рома (Италия)

Рома (Италия) Спортинг (Португалия)

Спортинг (Португалия) Севилья (Испания)

Севилья (Испания) Шахтер (Украина)

Лига Европы. 1/8 финала

Жеребьевка – 24 февраля в 13:00 по Киеву

Даты матчей – 9 и 16 марта

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА

Список сеяных и несеяных клубов