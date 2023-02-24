Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки
24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/8 Финала Лиги Европы.
Накануне «Шахтер» Донецк по пенальти сумел обыграть французский «Ренн» по итогам двух матчей и вышел в 1/8 финала.
В 1/8 финала победители 8 групп Лиги Европы сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга. Победители групп Лиги Европы ответные матчи проведут дома.
В соперники горнякам попадет один из 8 сеяных клубов, которые осенью стали победителями своих групп:
Сеяные команды
- Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Арсенал (Англия)
- Фрайбург (Германия)
- Ференцварош (Венгрия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Бетис (Испания)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Фенербахче (Турция)
Несеяные команды
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Байер (Германия)
- Унион Берлин (Германия)
- Ювентус (Италия)
- Рома (Италия)
- Спортинг (Португалия)
- Севилья (Испания)
- Шахтер (Украина)
Лига Европы. 1/8 финала
Жеребьевка – 24 февраля в 13:00 по Киеву
Даты матчей – 9 и 16 марта
Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА
Список сеяных и несеяных клубов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы
Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»