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Лига Европы
24 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 08:32
645
0

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE

24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки

24 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 08:32
645
0
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

24 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/8 Финала Лиги Европы.

Накануне «Шахтер» Донецк по пенальти сумел обыграть французский «Ренн» по итогам двух матчей и вышел в 1/8 финала.

В 1/8 финала победители 8 групп Лиги Европы сыграют с 8 победителями стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга. Победители групп Лиги Европы ответные матчи проведут дома.

В соперники горнякам попадет один из 8 сеяных клубов, которые осенью стали победителями своих групп:

Сеяные команды

  • Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Арсенал (Англия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Бетис (Испания)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Фенербахче (Турция)

Несеяные команды

  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Байер (Германия)
  • Унион Берлин (Германия)
  • Ювентус (Италия)
  • Рома (Италия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Севилья (Испания)
  • Шахтер (Украина)

Лига Европы. 1/8 финала

Жеребьевка – 24 февраля в 13:00 по Киеву

Даты матчей – 9 и 16 марта

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

Список сеяных и несеяных клубов

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Источник Sport.ua
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