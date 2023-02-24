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Лига Европы
24 февраля 2023, 06:51 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:58
106
0

Анатолий ТРУБИН: «Наша главная цель – победа – впереди»

Вратарь «Шахтера» прокомментировал труднейшую победу над «Ренном»

24 февраля 2023, 06:51 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:58
106
0
Анатолий ТРУБИН: «Наша главная цель – победа – впереди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал общую победу над «Ренном» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что прежде всего – это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большую благодарность – без них, их усилий не было бы этого матча и футбола в Украине.

Второе – это командная работа. Было столько сделано до матча, что осталось только выполнить. Очень благодарен каждому, кто играл, кто болел – каждому болельщику, кто был на стадионе или в Украине. Мы это все чувствуем.

Сегодня «Шахтер» был командой воинов, которые не хотели проигрывать. Мы очень надеемся, что эта победа придаст уверенности и радости нашим украинцам. Наша главная цель – победа – впереди».

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер Анатолий Трубин российско-украинская война
Источник Трибуна
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