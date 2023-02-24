Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал общую победу над «Ренном» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что прежде всего – это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большую благодарность – без них, их усилий не было бы этого матча и футбола в Украине.

Второе – это командная работа. Было столько сделано до матча, что осталось только выполнить. Очень благодарен каждому, кто играл, кто болел – каждому болельщику, кто был на стадионе или в Украине. Мы это все чувствуем.

Сегодня «Шахтер» был командой воинов, которые не хотели проигрывать. Мы очень надеемся, что эта победа придаст уверенности и радости нашим украинцам. Наша главная цель – победа – впереди».