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  4. ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Англия
24 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:42
740
0

ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг

Вингер «Челси» постоянно работает в тренажерном зале

24 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:42
740
0
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Instagram. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик постоянно работает в тренажерном зале.

Вингер «Челси» играючи поднял штангу весом 150 кг. Ранее он работал со снарядом в 140 кг, а теперь перешел на следующий уровень (левел некст, как говорят геймеры).

Соответствующее видео появилось в stories Instagram Михаила Мудрика.

ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг

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видео тренировка Михаил Мудрик выбор редакции Челси
Источник Instagram
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