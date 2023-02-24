Украинский футболист Михаил Мудрик постоянно работает в тренажерном зале.

Вингер «Челси» играючи поднял штангу весом 150 кг. Ранее он работал со снарядом в 140 кг, а теперь перешел на следующий уровень (левел некст, как говорят геймеры).

Соответствующее видео появилось в stories Instagram Михаила Мудрика.

ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг