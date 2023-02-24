Англия24 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:42
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ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
Вингер «Челси» постоянно работает в тренажерном зале
24 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:42
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Украинский футболист Михаил Мудрик постоянно работает в тренажерном зале.
Вингер «Челси» играючи поднял штангу весом 150 кг. Ранее он работал со снарядом в 140 кг, а теперь перешел на следующий уровень (левел некст, как говорят геймеры).
Соответствующее видео появилось в stories Instagram Михаила Мудрика.
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
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