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  4. ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Англия
11 февраля 2023, 08:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:31
1712
3

ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг

Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ

11 февраля 2023, 08:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:31
1712
3
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг.

Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ и часто посещает тренажерный зал.

Однако команда синих пока не блещет и занимает лишь 9-ю позицию в АПЛ.

«140 – это только разогрев. Впереди настоящая работа», – подписал видео украинец.

ФОТО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг

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Челси Михаил Мудрик тренировка видео
Источник Instagram
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ALM
Ну не поднял, а приподнял.
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+3
Old Т
Фу. Напугали. Я думал - поднял в толчке. И тогда - зачем ему это надо? С его ростом и весом достаточно поднимать 70 кг над головой.
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+2
Igor⚽DK
Дайте спокій цьому хлопцю, він вже всім набрид, а його досі облизують. Де він її підняв, відірвав від під логи?! Я мотоблоком пашу у рідних 150 кг, тягаю як санчата по городу   Як би на груди взяв о то друге діло, а так немає чим хизуватися. Оце так новина
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-2
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