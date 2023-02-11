Англия11 февраля 2023, 08:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:31
1712
3
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ
11 февраля 2023, 08:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 08:31
1712
3
Украинский футболист Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг.
Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ и часто посещает тренажерный зал.
Однако команда синих пока не блещет и занимает лишь 9-ю позицию в АПЛ.
«140 – это только разогрев. Впереди настоящая работа», – подписал видео украинец.
ФОТО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 00:59 1
10 февраля состоялись три матча 25-го тура чемпионата Бельгии
Футбол | 10 февраля 2023, 15:47 4
Клуб уже подписал Дмитрия Ризныка
Бокс | 10.02.2023, 13:59
Футбол | 11.02.2023, 04:47
Война | 10.02.2023, 14:09
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Ну не поднял, а приподнял.
Фу. Напугали. Я думал - поднял в толчке. И тогда - зачем ему это надо? С его ростом и весом достаточно поднимать 70 кг над головой.
Дайте спокій цьому хлопцю, він вже всім набрид, а його досі облизують. Де він її підняв, відірвав від під логи?! Я мотоблоком пашу у рідних 150 кг, тягаю як санчата по городу Як би на груди взяв о то друге діло, а так немає чим хизуватися. Оце так новина
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2023, 16:50 15
09.02.2023, 16:45 2
09.02.2023, 14:41 2
09.02.2023, 20:48 7
10.02.2023, 08:34 2
09.02.2023, 21:35 1
09.02.2023, 17:16 9
09.02.2023, 21:48 42