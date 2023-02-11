ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг

Украинский футболист Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг.

Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ и часто посещает тренажерный зал.

Однако команда синих пока не блещет и занимает лишь 9-ю позицию в АПЛ.

«140 – это только разогрев. Впереди настоящая работа», – подписал видео украинец.

ФОТО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг