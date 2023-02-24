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Лига конференций
24 февраля 2023, 02:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:42
41
1

СВАТОК: «Теперь Днепр-1 сконцентрируется на чемпионате Украины»

Капитан СК «Днепр-1» прокомментировал итоги противостояния с АЕК Ларнака

24 февраля 2023, 02:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:42
41
1
СВАТОК: «Теперь Днепр-1 сконцентрируется на чемпионате Украины»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал итоги противостояния с АЕК Ларнака (0:1 в гостях, 0:0 дома):

– Днепряне провели четыре матча с АЭК и ни в одном не добились победы. Почему это произошло, на твой взгляд?

– По сегодняшней игре я могу сказать, что наша команда отдала все силы, выложились на сто процентов, но нам не повезло. Были моменты, могли забивать, но не реализовали их. Хотелось бы посмотреть на АЕК, как он играет, когда первым пропускает гол.

– Насколько сегодня чувствовалась потеря Артема Довбика?

– Конечно, это чувствовалось, ведь Артем – лидер нашей команды, наш лучший бомбардир. Трудно без него играть, но в первом тайме Пеглоу неплохо отыграл, хорошо передвигался, имел возможность и во втором тайме. Гуцуляк тоже много борьбы выиграл и неплохо смотрелся.

– Команда обновилась зимой. Еще не хватает взаимопонимания с новичками?

– На все сто процентов мы не сыграны с ними, но с каждой игрой видим, что все лучше и лучше понимаем друг друга.

– Концентрация теперь уже на чемпионате?

– Конечно, теперь будем готовиться к выступлениям в чемпионате Украины и все мысли – о матче с «Александрией».

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Источник: еще один игрок Металлиста может перейти в Днепр-1
АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЕК Ларнака Александр Сваток
Источник СК Днепр-1
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Octopus
Обычно кто концентрируется на чемпионате, еще и в нем влетают
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