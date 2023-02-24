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Лига Европы
24 февраля 2023, 03:42 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
125
0

ФОТО. План Бога! Судаков отреагировал на драматическую победу над Ренном

«Шахтер» по пенальти выиграл противостояние у французского «Ренна»

24 февраля 2023, 03:42 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
125
0
ФОТО. План Бога! Судаков отреагировал на драматическую победу над Ренном
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков отреагировал на драматическую победу по пенальти над «Ренном».

«План Бога!» – пошутил Судаков, опубликовав stories в Instagram.

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фото Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер Георгий Судаков
Источник Instagram
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