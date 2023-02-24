ФОТО. План Бога! Судаков отреагировал на драматическую победу над Ренном

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков отреагировал на драматическую победу по пенальти над «Ренном».

«План Бога!» – пошутил Судаков, опубликовав stories в Instagram.