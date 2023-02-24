Лига Европы24 февраля 2023, 03:42 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
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ФОТО. План Бога! Судаков отреагировал на драматическую победу над Ренном
«Шахтер» по пенальти выиграл противостояние у французского «Ренна»
24 февраля 2023, 03:42 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
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В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков отреагировал на драматическую победу по пенальти над «Ренном».
«План Бога!» – пошутил Судаков, опубликовав stories в Instagram.
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