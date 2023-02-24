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Лига Европы
24 февраля 2023, 02:41 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:42
506
0

ВИДЕО. Драматическая серия пенальти. Как Шахтер на нервах прошел Ренн

Голкипер Анатолий Трубин отлично проявил себе в серии 11-метровых ударов

24 февраля 2023, 02:41 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:42
506
0
ВИДЕО. Драматическая серия пенальти. Как Шахтер на нервах прошел Ренн
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл с «Ренном».

Неделей ранее «Шахтер» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1. В этот раз «Ренн» дома отыграл фору благодаря голу Карла Токо-Экамби в начале 2-го тайма. Были назначены дополнительные таймы. Сначала забил «Ренн» (2:0), а «Шахтер» сравнял счет на последней минуте благодаря срезке защитника соперника (2:1).

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Пенальти были валидольными. Имея преимущество 3:1 после трех ударов, горняки промазали дважды и счет сравнялся (пен. 3:3). Но дальше повезло именно команде Йовичевича (пен. 5:4).

Лига Европы. 1/16 финала

23 февраля, Ренн (Франция)

Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:1 (пен. 4:5) [первый матч – 1:2]

Голы: Токо-Экамби, 52, Ибрагим Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол)

Серия пенальти

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Лига Европы Шахтер Донецк серия пенальти видео голов и обзор Ренн Ренн - Шахтер Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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