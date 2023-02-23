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  4. ВИДЕО. Элегантный удар с левой Антони вывел МЮ вперед в игре с Барселоной
Лига Европы
23 февраля 2023, 23:36 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:40
657
0

ВИДЕО. Элегантный удар с левой Антони вывел МЮ вперед в игре с Барселоной

Бразилец отличился на 73-й минуте матча

23 февраля 2023, 23:36 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:40
657
0
ВИДЕО. Элегантный удар с левой Антони вывел МЮ вперед в игре с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

На 73-й минуте матча бразилец Антони с линии штрафной пробил с левой ноги в левый угол и вывел «МЮ» вперед.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Барселона Манчестер Юнайтед Лига Европы видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Барселона Антони
Источник Sport.ua
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