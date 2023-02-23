Лига Европы23 февраля 2023, 23:36 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:40
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ВИДЕО. Элегантный удар с левой Антони вывел МЮ вперед в игре с Барселоной
Бразилец отличился на 73-й минуте матча
23 февраля 2023, 23:36 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:40
657
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В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».
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Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
На 73-й минуте матча бразилец Антони с линии штрафной пробил с левой ноги в левый угол и вывел «МЮ» вперед.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
February 23, 2023
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