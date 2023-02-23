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Лига конференций
Проходит дальше Андерлехт
23.02.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
3 : 0 Серия пенальти Серия пенальти
Лудогорец
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Лига конференций
23 февраля 2023, 22:48 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:04
281
0

Провал в лотерее. Лудогорец и Пластун попрощались с Лигой конференций

Болгарский клуб по пенальти проиграл «Андерлехту»

23 февраля 2023, 22:48 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:04
281
0
Провал в лотерее. Лудогорец и Пластун попрощались с Лигой конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором болгарский «Лудогорец» сыграл на выезде с бельгийским «Андерлехтом».

В первой игре дома победил «Лудогорец» – 1:0. Основное время ответного матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Андерлехта». Дополнительное время на результат не повлияло – судьба путевки в 1/8 финала решилась в серии пенальти. Игроки «Лудогорца» не забили три пенальти из трех, а футболисты «Андерлехта» трижды были точны. 0:3 – «Лудогорец», за который весь матч провел украинец Игорь Пластун, проиграл и завершил свои выступления в турнире.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч

«Андерлехт» – «Лудогорец» – 2:1, пен. 3-0

Голы: Руссо, 13 автогол (1:0). Версхарен, 68 (2:0). Игор Тьяго, 71 (2:1).

Удален Петровски, 97 («Лудогорец»).

Первая игра – 0:1

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Лига конференций Андерлехт Лудогорец Игорь Пластун
Источник Sport.ua
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