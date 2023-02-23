В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором болгарский «Лудогорец» сыграл на выезде с бельгийским «Андерлехтом».

В первой игре дома победил «Лудогорец» – 1:0. Основное время ответного матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Андерлехта». Дополнительное время на результат не повлияло – судьба путевки в 1/8 финала решилась в серии пенальти. Игроки «Лудогорца» не забили три пенальти из трех, а футболисты «Андерлехта» трижды были точны. 0:3 – «Лудогорец», за который весь матч провел украинец Игорь Пластун, проиграл и завершил свои выступления в турнире.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч

«Андерлехт» – «Лудогорец» – 2:1, пен. 3-0

Голы: Руссо, 13 автогол (1:0). Версхарен, 68 (2:0). Игор Тьяго, 71 (2:1).

Удален Петровски, 97 («Лудогорец»).

Первая игра – 0:1