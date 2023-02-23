ВИДЕО. Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед в игре с МЮ

В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

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Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

На 18-й минуте матча форвард каталонцев Роберт Левандовски реализовал пенальти и открыл счет в игре.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 18 мин.