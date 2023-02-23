ВИДЕО. Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед в игре с МЮ
Форвард забил на 18-й минуте игры
В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».
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Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
На 18-й минуте матча форвард каталонцев Роберт Левандовски реализовал пенальти и открыл счет в игре.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 18 мин.
💥 GOAL BARÇA! LEWANDOWSKI FROM THE PENALTY SPOT! 0-1! #MUFCBARÇA pic.twitter.com/1GIpkCJydE— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2023
Working in the field. 👨🌾 pic.twitter.com/fzX8FxXyVZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2023
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