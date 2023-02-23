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Лига Европы
23 февраля 2023, 22:22 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:36
812
0

ВИДЕО. Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед в игре с МЮ

Форвард забил на 18-й минуте игры

23 февраля 2023, 22:22 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:36
812
0
ВИДЕО. Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед в игре с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

На 18-й минуте матча форвард каталонцев Роберт Левандовски реализовал пенальти и открыл счет в игре.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 18 мин.

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Источник Sport.ua
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