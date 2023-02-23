Без чемпионки АО, но со Свентек. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в ОАЭ

В четверг, 23 февраля, были сыграны все четвертьфинальные поединки на хардовом турнире серии WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).

Первая ракетка мира Ига Свентек без борьбы пробилась в полуфинал соревнований, так как Каролина Плишкова снялась с поединка из-за болезни.

Без борьбы в 1/2 финала также прошла и Джессика Пегула, которая должна была сыграть с Каролиной Муховой, но чешка не смогла выйти на корт против американки из-за травмы живота.

Барбора Крейчикова одолела чемпионку АО 2023 Арину Соболенко, а Коко Гауфф обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз.

WTA 1000 Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Каролина Плишкова – техническая победа

Мэдисон Киз – Кори Гауфф [5] – 2:6, 5:7

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова [SR] – Джессика Пегула [3] – техническая победа

Арина Соболенко [2] – Барбора Крейчикова – 6:0, 6:7 (2:7), 1:6

WTA 1000 Дубай. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек – Кори Гауфф

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула – Барбора Крейчикова