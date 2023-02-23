Без чемпионки АО, но со Свентек. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в ОАЭ
На престижных соревнованиях WTA 1000 в городе Дубай стали известны все полуфиналистки
В четверг, 23 февраля, были сыграны все четвертьфинальные поединки на хардовом турнире серии WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).
Первая ракетка мира Ига Свентек без борьбы пробилась в полуфинал соревнований, так как Каролина Плишкова снялась с поединка из-за болезни.
Без борьбы в 1/2 финала также прошла и Джессика Пегула, которая должна была сыграть с Каролиной Муховой, но чешка не смогла выйти на корт против американки из-за травмы живота.
Барбора Крейчикова одолела чемпионку АО 2023 Арину Соболенко, а Коко Гауфф обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз.
WTA 1000 Дубай. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Каролина Плишкова – техническая победа
Мэдисон Киз – Кори Гауфф [5] – 2:6, 5:7
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова [SR] – Джессика Пегула [3] – техническая победа
Арина Соболенко [2] – Барбора Крейчикова – 6:0, 6:7 (2:7), 1:6
WTA 1000 Дубай. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек –Кори Гауфф
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула –Барбора Крейчикова
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