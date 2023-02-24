Жозе МОУРИНЬО: «Это была замечательная Рома»
Наставник «волков» – о победе над «Зальцбургом»
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал домашнюю победу над австрийским «Зальцбургом» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Это была замечательная «Рома», которая добилась важного результата и прекрасно выступила на всех уровнях. Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось.
Я также должен отметить персонал клуба, они проделали потрясающую работу. Я всегда говорю, что тренеры получают похвалу за работу, которую проделывают все сотрудники. Но наши аналитики действительно провели кропотливую работу, помогая нам в подготовке к этому матчу.
Это была победа над командой, которая играла в Лиге чемпионов, укомплектованной качественными футболистами», - сказал Моуриньо.
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