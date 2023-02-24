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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Это была замечательная Рома»
Лига Европы
24 февраля 2023, 10:05 |
109
0

Жозе МОУРИНЬО: «Это была замечательная Рома»

Наставник «волков» – о победе над «Зальцбургом»

24 февраля 2023, 10:05 |
109
0
Жозе МОУРИНЬО: «Это была замечательная Рома»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал домашнюю победу над австрийским «Зальцбургом» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это была замечательная «Рома», которая добилась важного результата и прекрасно выступила на всех уровнях. Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось.

Я также должен отметить персонал клуба, они проделали потрясающую работу. Я всегда говорю, что тренеры получают похвалу за работу, которую проделывают все сотрудники. Но наши аналитики действительно провели кропотливую работу, помогая нам в подготовке к этому матчу.

Это была победа над командой, которая играла в Лиге чемпионов, укомплектованной качественными футболистами», - сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Ред Булл Зальцбург Рома Рим Лига Европы
Источник Sky Sport Italia
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