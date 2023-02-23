Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Барселона
23 февраля в 22:00 состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоной».
Первая игра завершилась вничью (2:2). Ответный поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Барселона
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну, Вегхорст, Санчо, Рашфорд.
Запас: Хитон, Линделеф, Магуайр, Маласия, Забитцер, Далот, Антони, Пеллистри, Эланга, Мактоминей, Гарначо, Мейну.
Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Кессье, Бускетс, де Йонг, Рафинья, Левандовски, Серхи Роберто.
Запас: Пенья, Тенас, Фати, Ферран, Алонсо, Альба, Гарсия, Касадо, Торре.
🔴 MANCHESTER UNITED 🔴— Manchester United (@ManUtd) February 23, 2023
Erik's Reds for tonight's second leg 👊#MUFC || #UEL
🚨 BARÇA XI 🚨#MUFCBarça pic.twitter.com/iPx1KmcHMA— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2023
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