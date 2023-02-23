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Лига Европы
23 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:49
912
0

Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Барселона

23 февраля в 22:00 состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:49
912
0
Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоной».

Первая игра завершилась вничью (2:2). Ответный поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Барселона

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну, Вегхорст, Санчо, Рашфорд.

Запас: Хитон, Линделеф, Магуайр, Маласия, Забитцер, Далот, Антони, Пеллистри, Эланга, Мактоминей, Гарначо, Мейну.

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Кессье, Бускетс, де Йонг, Рафинья, Левандовски, Серхи Роберто.

Запас: Пенья, Тенас, Фати, Ферран, Алонсо, Альба, Гарсия, Касадо, Торре.

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Барселона Манчестер Юнайтед Лига Европы Манчестер Юнайтед - Барселона стартовые составы
Источник Sport.ua
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