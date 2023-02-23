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  4. Вирц из Байера стал самым молодым бомбардиром ЛЕ с 7-ю голами
Лига Европы
23 февраля 2023, 20:26 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:54
322
0

Вирц из Байера стал самым молодым бомбардиром ЛЕ с 7-ю голами

Тинейджер вписал свое имя в историю

23 февраля 2023, 20:26 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:54
322
0
Вирц из Байера стал самым молодым бомбардиром ЛЕ с 7-ю голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц (с мячом)

Флориан Вирц из леверкузенского «Байера» в возрасте 19 лет и 296 дней стал самым молодым игроком, которому удалось в Лиге Европы отметиться семью голами.

Сегодня, в четверг, 23 февраля, в ответной игре 1/16 финала евротурнира «Байер» играет на выезде с «Монако». Вирц стал автором первого гола в поединке, отличившись на 13-й минуте.

Сейчас завершается первый тайм в матче «Монако» - «Байер». Гости ведут в счете 2:1. В первой встрече команд со счетом 3:2 победили монегаски.

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Флориан Вирц Лига Европы Байер Монако
Источник Opta
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