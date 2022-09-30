Бавария нацелена на подписание вундеркинда Байера
Флориан Вирц может продолжить карьеру в Мюнхене
«Бавария» может во время зимнего трансферного окна подписать вундеркинда из «Байера» Флориана Вирца. Чемпионов Германии не смущает разрыв крестообразных связок, из-за которого 19-летний хавбек не играет с марта.
«Бавария» готова выложить за Вирца крупную сумму и сделает все, чтобы трансфер состоялся. «Байер» в свою очередь хочет сохранить Вирца и обещает ему участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если леверкузенский клуб не попадет в Лигу чемпионов, то будет готов отпустить Вирца за более низкую цену.
Сейчас стоимость Вирца оценивается в 70 миллионов евро. Контракт с «Байером» в июне был продлен до лета 2027 года.
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