Байер продлил контракт с главным талантом команды

«Байер» официально сообщил о продлении контракта с атакующим полузащитником Флорианом Вирцом. Новое соглашение с одним из главным талантов немецкого футбола рассчитано до лета 2027 года.

На данный момент Вирц восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Он сможет вернуться в игру в сентябре.

В сезоне 2021/2022 на счету Вирца 10 голов и 14 ассистов в 31 матче за «Байер» во всех турнира. Трансферная стоимость 19-летнего игрока оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, нынешним летом в «Байер» может перейти Михаил Мудрик.