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  4. Байер продлил контракт с главным талантом команды
Германия
23 июня 2022, 21:24 |
554
0

Байер продлил контракт с главным талантом команды

Флориан Вирц останется в клубе до 2027 года

23 июня 2022, 21:24 |
554
0
Байер продлил контракт с главным талантом команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Байер» официально сообщил о продлении контракта с атакующим полузащитником Флорианом Вирцом. Новое соглашение с одним из главным талантов немецкого футбола рассчитано до лета 2027 года.

На данный момент Вирц восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Он сможет вернуться в игру в сентябре.

В сезоне 2021/2022 на счету Вирца 10 голов и 14 ассистов в 31 матче за «Байер» во всех турнира. Трансферная стоимость 19-летнего игрока оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, нынешним летом в «Байер» может перейти Михаил Мудрик.

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Источник ФК Байер
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