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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 20:45 |
1118
0

Источник: Металлист 1925 близок к подписанию воспитанника Шахтера

Абдулла Абдуллаев может перейти в харьковскую команду из луганской «Зари»

23 февраля 2023, 20:45 |
1118
0
Источник: Металлист 1925 близок к подписанию воспитанника Шахтера
ФК Шахтер. Абдулла Абдулаев

Воспитанник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Абдулла Абдуллаев близок к подписанию контракта с харьковским «Металлистом 1925».

По информации FanDay, 21-летний уроженец Одессы может перейти в новый для себя клуб из луганской «Зари».

Абдуллаев может заменить в составе «Металлиста 1925» Андрея Борячука, у которого истек срок аренды, а также Илью Зубкова, ушедшего в статусе свободного агента.

Абдуллаев является воспитанником «горняков», однако за основную команду донецкого клуба он так и не дебютировал. В январе 2021 года он присоединился к «Заре», но и за основную команду луганчан так и не сыграл.

Абдулла находился с «Металлистом 1925» на сборах в Турции. По информации источника, переговоры о подписании игрока с «Зарей» находятся на финальной стадии.

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Абдулла Абдуллаев Шахтер Донецк Металлист 1925 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Илья Зубков Андрей Борячук
Источник FanDay
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