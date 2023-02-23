Источник: Металлист 1925 близок к подписанию воспитанника Шахтера
Абдулла Абдуллаев может перейти в харьковскую команду из луганской «Зари»
Воспитанник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Абдулла Абдуллаев близок к подписанию контракта с харьковским «Металлистом 1925».
По информации FanDay, 21-летний уроженец Одессы может перейти в новый для себя клуб из луганской «Зари».
Абдуллаев может заменить в составе «Металлиста 1925» Андрея Борячука, у которого истек срок аренды, а также Илью Зубкова, ушедшего в статусе свободного агента.
Абдуллаев является воспитанником «горняков», однако за основную команду донецкого клуба он так и не дебютировал. В январе 2021 года он присоединился к «Заре», но и за основную команду луганчан так и не сыграл.
Абдулла находился с «Металлистом 1925» на сборах в Турции. По информации источника, переговоры о подписании игрока с «Зарей» находятся на финальной стадии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор провел 3 матча, забил гол и сделал ассист
Глава организации продолжает выполнять свои обязанности