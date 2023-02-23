Источник: Металлист 1925 близок к подписанию воспитанника Шахтера

Воспитанник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Абдулла Абдуллаев близок к подписанию контракта с харьковским «Металлистом 1925».

По информации FanDay, 21-летний уроженец Одессы может перейти в новый для себя клуб из луганской «Зари».

Абдуллаев может заменить в составе «Металлиста 1925» Андрея Борячука, у которого истек срок аренды, а также Илью Зубкова, ушедшего в статусе свободного агента.

Абдуллаев является воспитанником «горняков», однако за основную команду донецкого клуба он так и не дебютировал. В январе 2021 года он присоединился к «Заре», но и за основную команду луганчан так и не сыграл.

Абдулла находился с «Металлистом 1925» на сборах в Турции. По информации источника, переговоры о подписании игрока с «Зарей» находятся на финальной стадии.