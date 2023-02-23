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  4. УАФ опровергла отзыв апелляции по отстранению Павелко от должности
Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 19:56 | Обновлено 23 февраля 2023, 20:12
415
1

УАФ опровергла отзыв апелляции по отстранению Павелко от должности

Глава организации продолжает выполнять свои обязанности

23 февраля 2023, 19:56 | Обновлено 23 февраля 2023, 20:12
415
1
УАФ опровергла отзыв апелляции по отстранению Павелко от должности
УАФ. Андрей Павелко

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола выпустили релиз, отреагировал на сообщения о якобы отзыве апелляции на решение суда об отстранении президента организации Андрея Павелко от должности.

«Информация об отзыве апелляционной жалобы на решение суда об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от должности не соответствует действительности.

Апелляционные жалобы на соответствующее определение Печерского райсуда г. Киева поданы в соответствии с предусмотренной законом процедурой и в отведенный срок.

Президент УАФ Андрей Павелко продолжает исполнять свои должностные обязанности.

Из-за системных информационных атак на УАФ, которые осуществляются, в частности, и путем использования украинских медиа вслепую, просим СМИ тщательно проверять информацию и не распространять ложные данные», – говорится в сообщении УАФ.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Al1515
Апеляции бесполезны .Ермак руководит судьями 
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