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Италия
23 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:45
172
0

МОУРИНЬО: «Мое будущее – последнее, о чем сейчас хочу думать»

Португалец – о нынешних главных своих мыслях

23 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:45
172
0
МОУРИНЬО: «Мое будущее – последнее, о чем сейчас хочу думать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо в преддверии матча плей-офф Лиги Европы с «РБ Зальцбург» коснулся темы своего будущего в команде.

«Последнее, о чем я сейчас хочу думать, это мое будущее и будущее команды. Сейчас я думаю только об игре с «Зальцбургом». Сейчас для меня будущее – это матч с ними. То, что генеральный директор «Ромы» уверен, что я останусь в команде, - лишь его интуиция. Я никогда не разговаривал с ним по этому поводу», – рассказал Моуриньо.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» – «РБ Зальцбург» состоится сегодня, в четверг, 23 февраля, начало – 22:00 по Киеву. В первом поединки «волки» проиграли на выезде «быкам» со счетом 0:1.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Лига Европы Серия A
Источник Marca
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