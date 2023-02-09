Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Моуринью разваливает Рому». Экс-игрок сборной Италии раскритиковал тренера
Италия
09 февраля 2023, 10:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 10:30
589
1

«Моуринью разваливает Рому». Экс-игрок сборной Италии раскритиковал тренера

Антонио Кассано – о работе португальского специалиста

09 февраля 2023, 10:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 10:30
589
1
«Моуринью разваливает Рому». Экс-игрок сборной Италии раскритиковал тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано дал оценку действиям игроков «Ромы» в матче с «Эмполи» (2:0) в 21-м туре Серии А, раскритиковав португальского тренера «волков» Жозе Моуринью.

«Два угловых, два гола к десятой минуте. Только стандарты, заметили? «Эмполи» доминировал на поле. И вроде идет «Рома» третьей, но то, что я вижу на поле, это полный ужас - Моуринью разваливает команду, хотя умеет находить отговорки. Но рано или поздно его прижмут», – заявил 40-летний Кассано.

60-летний Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Сейчас римская команда под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем
Салернитана – Ювентус – 0:3. Дубль Костича. Видео голов и обзор матча
Ювентус разгромил Салернитану, пытаясь нивелировать штраф в 15 очков
Жозе Моуриньо Антонио Кассано Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование»
Футбол | 09 февраля 2023, 04:40 1
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование»
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Это большое разочарование»

Наставник ПСЖ – о поражении от «Марселя» в Кубке Франции

Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Футбол | 08 февраля 2023, 23:01 7
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ

Два гола мадридцы забили в компенсированное время

Порту пробился в полуфинал Кубка Португалии, также определен соперник
Футбол | 09.02.2023, 05:49
Порту пробился в полуфинал Кубка Португалии, также определен соперник
Порту пробился в полуфинал Кубка Португалии, также определен соперник
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Футбол | 09.02.2023, 00:09
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Футбол | 08.02.2023, 23:39
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
arrow1418
Що ти говориш . Команда при Моурініо виграла лігу конференції , зараз іде на третьому місці і може зайняти спокійно і друге а головне потрапити у лігу чемпіонів , скажи мені коли останній раз команда показувала такі результати ? Результат лишається а гра забувається . Алкоголік .
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
08.02.2023, 18:28 6
Биатлон
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
08.02.2023, 18:32
Биатлон
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
07.02.2023, 15:29 6
Футбол
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
08.02.2023, 08:30 5
Баскетбол
ВИДЕО. Дзаньоло в Турции, бой Джошуа, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Дзаньоло в Турции, бой Джошуа, ставим на Ювентус
07.02.2023, 15:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности