«Моуринью разваливает Рому». Экс-игрок сборной Италии раскритиковал тренера

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано дал оценку действиям игроков «Ромы» в матче с «Эмполи» (2:0) в 21-м туре Серии А, раскритиковав португальского тренера «волков» Жозе Моуринью.

«Два угловых, два гола к десятой минуте. Только стандарты, заметили? «Эмполи» доминировал на поле. И вроде идет «Рома» третьей, но то, что я вижу на поле, это полный ужас - Моуринью разваливает команду, хотя умеет находить отговорки. Но рано или поздно его прижмут», – заявил 40-летний Кассано.

60-летний Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Сейчас римская команда под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.