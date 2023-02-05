ВИДЕО. Блиц-криг Моуриньо. Рома победила Эмполи, Аталанта уступила Сассуоло
4 февраля состоялись три матча 21-го тура чемпионата Италии
4 февраля состоялись три матча 21-го тура чемпионата Италии.
«Рома» под руководством Жозе Моуриньо обыграла «Эмполи» (2:0) и поднялась в топ-3 турнира. Оба гола были забиты за первые 6 минут матча – получился блиц-криг.
«Аталанта» на выезде в меньшинстве проиграла «Сассуоло» (0:1) и оказалась вне зоны ЛЧ.
Серия A. 21-й тур, 4 февраля
Рома – Эмполи – 2:0
Голы: Ибаньес, 2, Абрахам, 6
ГОЛ! 1:0. Ибаньес, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Абрахам, 6 мин.
Сассуоло – Аталанта – 1:0
Гол: Лорьенте, 55
Удаления: Меле, 28, Муриэль, 90+6 (Аталанта)
Кремонезе – Лечче – 0:2
Голы: Баскиротто, 58, Стрефецца, 69
События матча
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