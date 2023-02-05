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  4. ВИДЕО. Блиц-криг Моуриньо. Рома победила Эмполи, Аталанта уступила Сассуоло
Чемпионат Италии
Кремонезе
04.02.2023, FT 0 : 2
Лечче
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Италия
05 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:09
136
0

ВИДЕО. Блиц-криг Моуриньо. Рома победила Эмполи, Аталанта уступила Сассуоло

4 февраля состоялись три матча 21-го тура чемпионата Италии

05 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:09
136
0
ВИДЕО. Блиц-криг Моуриньо. Рома победила Эмполи, Аталанта уступила Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

4 февраля состоялись три матча 21-го тура чемпионата Италии.

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо обыграла «Эмполи» (2:0) и поднялась в топ-3 турнира. Оба гола были забиты за первые 6 минут матча – получился блиц-криг.

«Аталанта» на выезде в меньшинстве проиграла «Сассуоло» (0:1) и оказалась вне зоны ЛЧ.

Серия A. 21-й тур, 4 февраля

Рома – Эмполи – 2:0

Голы: Ибаньес, 2, Абрахам, 6

ГОЛ! 1:0. Ибаньес, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Абрахам, 6 мин.

Сассуоло – Аталанта – 1:0

Гол: Лорьенте, 55

Удаления: Меле, 28, Муриэль, 90+6 (Аталанта)

Кремонезе – Лечче – 0:2

Голы: Баскиротто, 58, Стрефецца, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Federico Baschirotto (Лечче).
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Источник Sport.ua
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