Экс-игрок Динамо Киев продолжит карьеру в Таджикистане
Новый клуб у Мохаммеда Кадири
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири стал игроком клуба «Истиклол» из Таджикистана. Условия контракта ганца не разглашаются.
Киевское «Динамо» подписало Кадири в 2019 году, пригласив его из венской «Аустрии». За «бело-синих» Мохаммед провел в общей сложности 16 матчей.
В свое время он уходил в аренду в рашисткий арсенал из тула, «Черноморец» и венгерский клуб «Гонвед».
Осенью прошлого года Кадири якобы получил в «Динамо» статус свободного агента и ушел в стан «Истиклола», который является действующим чемпионом Таджикистана.
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