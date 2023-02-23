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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 18:58 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:13
1768
1

Экс-игрок Динамо Киев продолжит карьеру в Таджикистане

Новый клуб у Мохаммеда Кадири

23 февраля 2023, 18:58 | Обновлено 23 февраля 2023, 19:13
1768
1
Экс-игрок Динамо Киев продолжит карьеру в Таджикистане
ФК Истиклол. Мохаммед Кадири

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири стал игроком клуба «Истиклол» из Таджикистана. Условия контракта ганца не разглашаются.

Киевское «Динамо» подписало Кадири в 2019 году, пригласив его из венской «Аустрии». За «бело-синих» Мохаммед провел в общей сложности 16 матчей.

В свое время он уходил в аренду в рашисткий арсенал из тула, «Черноморец» и венгерский клуб «Гонвед».

Осенью прошлого года Кадири якобы получил в «Динамо» статус свободного агента и ушел в стан «Истиклола», который является действующим чемпионом Таджикистана.

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Мохаммед Кадири Истиклол Динамо Киев трансферы
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Gargantua
вот это конечно классика провального трансфера.
как там его можно было смотреть что такое высмотреть
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