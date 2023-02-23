Экс-игрок Динамо Киев продолжит карьеру в Таджикистане

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири стал игроком клуба «Истиклол» из Таджикистана. Условия контракта ганца не разглашаются.

Киевское «Динамо» подписало Кадири в 2019 году, пригласив его из венской «Аустрии». За «бело-синих» Мохаммед провел в общей сложности 16 матчей.

В свое время он уходил в аренду в рашисткий арсенал из тула, «Черноморец» и венгерский клуб «Гонвед».

Осенью прошлого года Кадири якобы получил в «Динамо» статус свободного агента и ушел в стан «Истиклола», который является действующим чемпионом Таджикистана.