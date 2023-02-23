ХАВИ: «Это лучший Ман Юнайтед за последние годы»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави дал оценку «Манчестер Юнайтед» в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, в первой встрече на «Камп Ноу» в столице Каталонии команды сыграли вничью 2:2.

«Нам предстоит очень сложный матч. «МЮ» – одна из лучших команд в Европе. Это лучший «Юнайтед» за последние годы. Мы должны проявить свою индивидуальность.

Лига Европы или Примера? Я не могу отказываться от чего-либо. Мы – «Барселона», и мы здесь не для того, чтобы выбирать. Вылет из Лиги Европы станет очень большим разочарованием. Посмотрим, изменилась ли «Барса» с прошлого матча и справимся ли мы с поставленной задачей. Пока затрудняюсь сказать, сможем мы это сделать или нет», – рассказал Хави.

Поединок «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится сегодня, в четверг, 23 февраля, начало – в 22:00 по Киеву.