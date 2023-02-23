Марк КУКУРЕЛЬЯ: «У Мудрика есть все, чтобы стать лучшим игроком мира»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья дал оценку зимним новичкам команды Михаилу Мудрику, Жоау Фелишу и Нони Мадуэке. 24-летний каталонец заявил, что украинец является самым ценным подписанием клуба и имеет отменные перспективы.

«Для нас это очень важно, потому что они создают много моментов, умеют обводить. Трудно тренироваться против них, потому что они лучшие игроки. Но я думаю, что самое главное – это то, что они играют за «Челси», за нашу команду, и им нужно помогать команде выигрывать игры.

Кто самый ценный для команды? Может быть, Мудрик, [он] такой быстрый и обладает множеством навыков. Я думаю, что он очень и очень хороший игрок. У него есть качества, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком в мире. Ему нужно учиться и оставаться счастливым в своем новом клубе», – признался Кукурелья.