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  4. Марк КУКУРЕЛЬЯ: «У Мудрика есть все, чтобы стать лучшим игроком мира»
Англия
23 февраля 2023, 17:34 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:13
1380
8

Марк КУКУРЕЛЬЯ: «У Мудрика есть все, чтобы стать лучшим игроком мира»

Испанец – о потенциале украинского полузащитника

23 февраля 2023, 17:34 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:13
1380
8
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «У Мудрика есть все, чтобы стать лучшим игроком мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья дал оценку зимним новичкам команды Михаилу Мудрику, Жоау Фелишу и Нони Мадуэке. 24-летний каталонец заявил, что украинец является самым ценным подписанием клуба и имеет отменные перспективы.

«Для нас это очень важно, потому что они создают много моментов, умеют обводить. Трудно тренироваться против них, потому что они лучшие игроки. Но я думаю, что самое главное – это то, что они играют за «Челси», за нашу команду, и им нужно помогать команде выигрывать игры.

Кто самый ценный для команды? Может быть, Мудрик, [он] такой быстрый и обладает множеством навыков. Я думаю, что он очень и очень хороший игрок. У него есть качества, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком в мире. Ему нужно учиться и оставаться счастливым в своем новом клубе», – признался Кукурелья.

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Марк Кукурелья Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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Zanregent
"Если я буду отдавать ему пасы"
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+4
avk2307
Сегодня день троллинга Мудрика? То Даша, теперь Кукурелья
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0
Lesovij7
Ахах нормально кукуха прикол тянет 
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0
Tasha19
А Мудрик лайкає мемчики про Кукурелью) 
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0
ash
Кукурелья хоче грати у старті
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0
simon andre
У Миши нет тренера хорошего и нет команды где игроков покупают не по цене а для улучшения качества игры команды .
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0
AnDiM
Він ще й знущається 
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-1
donnerwetter
Мабуть Михайло подогнав пару Спотикачей.
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-2
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