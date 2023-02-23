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  4. ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
WTA
23 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 23 февраля 2023, 17:32
1214
4

ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ

Но Людмила подала руку напарнице представительницы страны-террориста

23 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 23 февраля 2023, 17:32
1214
4
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В четверг, 23 февраля, состоялся четвертьфинальный матч на престижном турнире серии WTA 1000 в городе Дубай в парном разряде между тандемами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Ян Чжаосюань / Вера Звонарева.

Победу в этом поединке одержала пара Людмилы и Алены в трех сетах за 1 час и 50 минут.

После завершения игры теннисистки в традиционном порядке подошли к сетке, чтоб поблагодарить друг друга за матч. Украинка Киченок пожала руку китаянке Ян Чжаосюань, но не подала руку Вере Звонаревой, которая представляет россию.

В 1/2 финала Киченок и Остапенко сыграют с российской парой Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Вероника Кудерметова Людмила Самсонова WTA Дубай видео российско-украинская война
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ptolemeus
Все правильно - не вимазала руку гівном.
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Arctic
Хоч так....добре що не подають, а то МОК вже пригадував що Байндль з рахімовою здоровались...
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Диванний Експерт
Як це не «потисла»? Видно, що Кіченок хотіла, але згадала, що не можна. Тому і вибачалась перед рашисткою.
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Fireman
"тіпа" не подала. Ракетка ракеткою це значить не подала, а кулачком це подала
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