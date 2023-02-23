ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ

В четверг, 23 февраля, состоялся четвертьфинальный матч на престижном турнире серии WTA 1000 в городе Дубай в парном разряде между тандемами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Ян Чжаосюань / Вера Звонарева.

Победу в этом поединке одержала пара Людмилы и Алены в трех сетах за 1 час и 50 минут.

После завершения игры теннисистки в традиционном порядке подошли к сетке, чтоб поблагодарить друг друга за матч. Украинка Киченок пожала руку китаянке Ян Чжаосюань, но не подала руку Вере Звонаревой, которая представляет россию.

В 1/2 финала Киченок и Остапенко сыграют с российской парой Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.