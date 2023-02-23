Реал на месяц потерял ключевого защитника

«Реал» официально сообщил о том, что два игрока команды получили травмы. Речь идет о защитнике Давиде Алаба и вингере Родриго.

Оба травмировались в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2). По информации испанских СМИ, Алаба, у которого повреждение бицепса правой ноги, пропустит примерно месяц. Родриго выбыл из игры на 10 дней.

Для Алабы это уже вторая травма в нынешнем году.