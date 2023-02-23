Испания23 февраля 2023, 16:27 |
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Реал на месяц потерял ключевого защитника
У Давида Алабы травма ноги
23 февраля 2023, 16:27 |
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«Реал» официально сообщил о том, что два игрока команды получили травмы. Речь идет о защитнике Давиде Алаба и вингере Родриго.
Оба травмировались в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2). По информации испанских СМИ, Алаба, у которого повреждение бицепса правой ноги, пропустит примерно месяц. Родриго выбыл из игры на 10 дней.
Для Алабы это уже вторая травма в нынешнем году.
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