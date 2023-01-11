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  4. Алаба пропустит 3-4 недели из-за травмы
Испания
11 января 2023, 14:24 |
57
0

Алаба пропустит 3-4 недели из-за травмы

У защитника «Реала» мышечное повреждение

11 января 2023, 14:24 |
57
0
Алаба пропустит 3-4 недели из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Позавчера «Реал» сообщил о том, что ключевой защитник команды Давид Алаба получил травму. Теперь же испанские СМИ узнали подробности повреждения 30 летнего австрийца.

У него травма камбаловидной мышцы правой ноги. По прогнозам врачей, Алаба пропустит как минимум 3-4 недели.

Таким образом, Алаба точно пропустит матчи за Суперкубок Испании, поединок Кубка Испании против «Вильярреала» и игры Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, «Реал Сосьедада», «Валенсии», «Мальорки» и «Эльче».

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Источник AS
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