Украина. Премьер лига23 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 16:50
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Попов и Ванат – в основе Динамо на спарринг с Аудой
Мирча Луческу определился с составом
23 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 16:50
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Сегодня, 23 февраля, «Динамо» Киев в Анталье (Турция) проведет контрольный матч против клуба «Ауда» из Латвии. Начало – в 16:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:
«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Гармаш, Перрис – Ванат.
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