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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 16:50
398
0

Попов и Ванат – в основе Динамо на спарринг с Аудой

Мирча Луческу определился с составом

23 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 16:50
398
0
Попов и Ванат – в основе Динамо на спарринг с Аудой
ФК Динамо

Сегодня, 23 февраля, «Динамо» Киев в Анталье (Турция) проведет контрольный матч против клуба «Ауда» из Латвии. Начало – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Гармаш, Перрис – Ванат.

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Динамо Киев – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – Ауда – 3:0. Текстовая трансляция. LIVE
Динамо Киев Ауда контрольные матчи УПЛ стартовые составы учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Денис Попов Владислав Ванат
Источник ФК Динамо Киев
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