Попов и Ванат – в основе Динамо на спарринг с Аудой

Сегодня, 23 февраля, «Динамо» Киев в Анталье (Турция) проведет контрольный матч против клуба «Ауда» из Латвии. Начало – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Гармаш, Перрис – Ванат.