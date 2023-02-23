Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль не обирается увольнять Клоппа
Англия
23 февраля 2023, 15:40 |
468
0

Ливерпуль не обирается увольнять Клоппа

Немецкий тренер не покинет клуб даже летом

23 февраля 2023, 15:40 |
468
0
Ливерпуль не обирается увольнять Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Ливерпуль» полностью поддерживает главного тренера команды Юргена Клоппа и не собирается увольнять его даже несмотря на неудачные результаты команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Ливерпуль» уже занимается совместно с Клоппом подготовкой к летнему трансферному окну. Среди целей «Красных» – Джуд Беллингем, Матеуш Нунеш и Мейсон Маунт.

Напомним, Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года.

По теме:
ВИДЕО. Невероятный удар Нуньеса или мяч Бензема? Топ-голы недели в ЛЧ
Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
Алан ШИРЕР: «Ливерпуль был безнадежен»
Ливерпуль Юрген Клопп Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинка Новосад завоевала бронзу чемпионата мира в лыжной акробатике
Зимние виды | 23 февраля 2023, 12:34 4
Украинка Новосад завоевала бронзу чемпионата мира в лыжной акробатике
Украинка Новосад завоевала бронзу чемпионата мира в лыжной акробатике

29-летняя фристайлистка добилась главного успеха в карьере

«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
Футбол | 23 февраля 2023, 13:40 10
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии

Украинский защитник Виталий Миколенко поделился эмоциями спустя год после трансфера

ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
Футбол | 22.02.2023, 17:44
ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
Калинина проиграла Плишковой в Дубае, победа Интера и ничья Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 23.02.2023, 05:50
Калинина проиграла Плишковой в Дубае, победа Интера и ничья Ман Сити в ЛЧ
Калинина проиграла Плишковой в Дубае, победа Интера и ничья Ман Сити в ЛЧ
Испанский журналист: Цыганков может стать одним из лучших новичков Ла Лиги
Футбол | 22.02.2023, 22:29
Испанский журналист: Цыганков может стать одним из лучших новичков Ла Лиги
Испанский журналист: Цыганков может стать одним из лучших новичков Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
22.02.2023, 14:00
Бокс
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
21.02.2023, 18:30
Война
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
22.02.2023, 10:59 6
Футбол
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2023, 01:00
Футбол
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
21.02.2023, 20:20 16
Футбол
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
22.02.2023, 14:40 17
Футбол
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
22.02.2023, 15:31 26
Бокс
ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах
ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах
23.02.2023, 08:34 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности