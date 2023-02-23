Англия23 февраля 2023, 15:40 |
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Ливерпуль не обирается увольнять Клоппа
Немецкий тренер не покинет клуб даже летом
23 февраля 2023, 15:40 |
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«Ливерпуль» полностью поддерживает главного тренера команды Юргена Клоппа и не собирается увольнять его даже несмотря на неудачные результаты команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, «Ливерпуль» уже занимается совместно с Клоппом подготовкой к летнему трансферному окну. Среди целей «Красных» – Джуд Беллингем, Матеуш Нунеш и Мейсон Маунт.
Напомним, Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года.
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