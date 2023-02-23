Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии

33-летний защитник Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

«Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным болельщиком сборной», – заявил Ловрен.

Ловрен выступал за сборную Хорватии с 2009 года. Суммарно провел 78 матчей и забил 5 голов. Со сборной Хорватии Лорен завоевал серебро и бронзу на двух последних чемпионатах мира.

В январе Ловрен перешел в «Лион».