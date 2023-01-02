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Франция
02 января 2023, 13:41 | Обновлено 02 января 2023, 13:48
1072
0

Одумался. Ловрен покинул зенит и перешел в Лион

Хорватский защитник продолжит карьеру во Франции

02 января 2023, 13:41 | Обновлено 02 января 2023, 13:48
1072
0
Одумался. Ловрен покинул зенит и перешел в Лион
ФК Лион. Деян Ловрен

Хорватский защитник Деян Ловрен стали игроком «Лиона». Контракт подписан на 2,5 года до лета 2025-го.

Отметим, что 33-летний хорват уже играл за французский клуб с 2010-го по 2013-й, после чего уехал в АПЛ, где выступал в «Саутгемптоне» и «Ливерпуле».

С 2020-го Деян защищал цвета российского клуба «зенит». По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 2 млн евро.

В текущем клубном сезоне Ловрен сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Деян Ловрен Лион Зенит Санкт-Петербург трансферы трансферы Лиги 1
Источник ФК Лион
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