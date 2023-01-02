Одумался. Ловрен покинул зенит и перешел в Лион

Хорватский защитник Деян Ловрен стали игроком «Лиона». Контракт подписан на 2,5 года до лета 2025-го.



Отметим, что 33-летний хорват уже играл за французский клуб с 2010-го по 2013-й, после чего уехал в АПЛ, где выступал в «Саутгемптоне» и «Ливерпуле».



С 2020-го Деян защищал цвета российского клуба «зенит». По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 2 млн евро.



В текущем клубном сезоне Ловрен сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

🚨 Dejan Lovren est de retour à la maison ! 🔴🔵



Lyonnais de 2010 à 2013, le mondialiste croate défendra de nouveau nos couleurs jusqu’en 2025 💥👊#LOVREN2025 — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023