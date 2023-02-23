Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андре ОНАНА: «Я очень рад за Лукаку»
Лига чемпионов
23 февраля 2023, 14:13 |
342
0

Андре ОНАНА: «Я очень рад за Лукаку»

Голкипер «Интера» – о победе над «Порту»

23 февраля 2023, 14:13 |
342
0
Андре ОНАНА: «Я очень рад за Лукаку»
ФК Интер. Андре Онана

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал победу 1:0 над «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Самое важное было победить. Мы могли забить еще больше голов, но итоговый успех для команды важнее всего. Это командная победа, мы много работали вместе и заслужили этот успех. Мы страдали, но нам удалось вернусь в игру.

Я не смотрю на свои сейвы — я очень рад за Лукаку. Он отлично вышел и сумел забить, чтобы одержать важную победу.

Болельщики? Они делают нас сильнее, и мы еще счастливее, что одержали эту победу для них».

По теме:
Пепе вошел в топ-3 самых возрастных игроков в истории плей-офф ЛЧ
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Противостояние еще не закончено»
Ромелу ЛУКАКУ: «Хотим продолжать в том же духе»
Андре Онана Интер Милан Интер - Порту Лига чемпионов Ромелу Лукаку
Источник ФК Интер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «россией правит преступник, живущий в фантазиях»
Бокс | 23 февраля 2023, 09:46 6
Владимир КЛИЧКО: «россией правит преступник, живущий в фантазиях»
Владимир КЛИЧКО: «россией правит преступник, живущий в фантазиях»

Легендарный боксер – о бреднях путина

ВИДЕО. Цыганков пообещал помогать украинцам в Испании
Футбол | 23 февраля 2023, 08:52 1
ВИДЕО. Цыганков пообещал помогать украинцам в Испании
ВИДЕО. Цыганков пообещал помогать украинцам в Испании

Украинский легионер «Жироны» уверен, что его новый клуб тоже не останется в стороне

«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
Футбол | 23.02.2023, 13:40
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Футбол | 22.02.2023, 16:10
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»
Футбол | 22.02.2023, 20:26
ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»
ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
21.02.2023, 18:30
Война
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
21.02.2023, 22:20 4
Футбол
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
21.02.2023, 14:48 30
Бокс
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
22.02.2023, 20:36 5
Футбол
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
21.02.2023, 18:05 26
Теннис
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
22.02.2023, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности