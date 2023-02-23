Андре ОНАНА: «Я очень рад за Лукаку»
Голкипер «Интера» – о победе над «Порту»
Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал победу 1:0 над «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Самое важное было победить. Мы могли забить еще больше голов, но итоговый успех для команды важнее всего. Это командная победа, мы много работали вместе и заслужили этот успех. Мы страдали, но нам удалось вернусь в игру.
Я не смотрю на свои сейвы — я очень рад за Лукаку. Он отлично вышел и сумел забить, чтобы одержать важную победу.
Болельщики? Они делают нас сильнее, и мы еще счастливее, что одержали эту победу для них».
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