Андре ОНАНА: «Я очень рад за Лукаку»

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал победу 1:0 над «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Самое важное было победить. Мы могли забить еще больше голов, но итоговый успех для команды важнее всего. Это командная победа, мы много работали вместе и заслужили этот успех. Мы страдали, но нам удалось вернусь в игру.

Я не смотрю на свои сейвы — я очень рад за Лукаку. Он отлично вышел и сумел забить, чтобы одержать важную победу.

Болельщики? Они делают нас сильнее, и мы еще счастливее, что одержали эту победу для них».