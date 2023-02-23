Эрик ТЕН ХАГ: «На Олд Траффорд встретятся две большие команды»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем матче с «Барселоной»
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала против каталонской «Барселоны».
«В матчах с соперниками калибра «Барселоны» необходимо показывать свой лучший футбол. На «Олд Траффорд» встретятся две большие команды. Атмосфера будет великолепной. Что может быть лучше», - сказал тен Хаг.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в четверг, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью 2:2.
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