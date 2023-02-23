Эрик ТЕН ХАГ: «На Олд Траффорд встретятся две большие команды»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала против каталонской «Барселоны».

«В матчах с соперниками калибра «Барселоны» необходимо показывать свой лучший футбол. На «Олд Траффорд» встретятся две большие команды. Атмосфера будет великолепной. Что может быть лучше», - сказал тен Хаг.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в четверг, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью 2:2.