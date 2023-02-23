Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «На Олд Траффорд встретятся две большие команды»
Лига Европы
23 февраля 2023, 13:50 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:00
115
0

Эрик ТЕН ХАГ: «На Олд Траффорд встретятся две большие команды»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем матче с «Барселоной»

23 февраля 2023, 13:50 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:00
115
0
Эрик ТЕН ХАГ: «На Олд Траффорд встретятся две большие команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала против каталонской «Барселоны».

«В матчах с соперниками калибра «Барселоны» необходимо показывать свой лучший футбол. На «Олд Траффорд» встретятся две большие команды. Атмосфера будет великолепной. Что может быть лучше», - сказал тен Хаг.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в четверг, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью 2:2.

По теме:
Рафаэль ВАРАН: «Очень горд выступать за Манчестер Юнайтед»
Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
Ювентус – Нант. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Лига Европы Барселона Манчестер Юнайтед - Барселона
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тьерри АНРИ – о поражении Ливерпуля от Реала: «Это конец эпохи»
Футбол | 22 февраля 2023, 13:59 3
Тьерри АНРИ – о поражении Ливерпуля от Реала: «Это конец эпохи»
Тьерри АНРИ – о поражении Ливерпуля от Реала: «Это конец эпохи»

Французский специалист уверен, что некоторые игроки «красных» не соответствуют уровню команды

ВИДЕО. Игрок Уотфорда, страдающий заиканием, дал вдохновляющее интервью
Футбол | 23 февраля 2023, 07:59 1
ВИДЕО. Игрок Уотфорда, страдающий заиканием, дал вдохновляющее интервью
ВИДЕО. Игрок Уотфорда, страдающий заиканием, дал вдохновляющее интервью

Видео посмотрело более 15 миллионов человек, футболист получил огромную поддержку в комментариях

Странная причина. WBC оправдал боксера, провалившего тест на наркотики
Бокс | 23.02.2023, 10:30
Странная причина. WBC оправдал боксера, провалившего тест на наркотики
Странная причина. WBC оправдал боксера, провалившего тест на наркотики
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
Футбол | 22.02.2023, 20:36
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
Футбол | 22.02.2023, 14:30
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
21.02.2023, 18:30
Война
Италия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора в ЧМ-2023
Италия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора в ЧМ-2023
22.02.2023, 12:28
Баскетбол
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
22.02.2023, 00:35 5
Футбол
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
22.02.2023, 00:05
Футбол
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
22.02.2023, 14:40 17
Футбол
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
21.02.2023, 14:48 30
Бокс
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
21.02.2023, 20:20 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности