Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщают английские СМИ. Интерес к Мбаппе проявляют сразу три топ-клуба – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».

Шансы на переход 24-летнего форварда в АПЛ повышает его недовольство текущим положением дел в «ПСЖ». Кроме английских клубов, у Мбаппе существует только один реалистичный вариант – трансфер в «Реал», к подписанию контракта с которым игрок был близок прошлым летом.