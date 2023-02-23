Англия23 февраля 2023, 13:52 |
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Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
На форварда «ПСЖ» претендуют сразу несколько английских клубов
23 февраля 2023, 13:52 |
796
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщают английские СМИ. Интерес к Мбаппе проявляют сразу три топ-клуба – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».
Шансы на переход 24-летнего форварда в АПЛ повышает его недовольство текущим положением дел в «ПСЖ». Кроме английских клубов, у Мбаппе существует только один реалистичный вариант – трансфер в «Реал», к подписанию контракта с которым игрок был близок прошлым летом.
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