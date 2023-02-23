Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
Англия
23 февраля 2023, 13:52 |
796
1

Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ

На форварда «ПСЖ» претендуют сразу несколько английских клубов

23 февраля 2023, 13:52 |
796
1
Мбаппе может продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщают английские СМИ. Интерес к Мбаппе проявляют сразу три топ-клуба – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».

Шансы на переход 24-летнего форварда в АПЛ повышает его недовольство текущим положением дел в «ПСЖ». Кроме английских клубов, у Мбаппе существует только один реалистичный вариант – трансфер в «Реал», к подписанию контракта с которым игрок был близок прошлым летом.

По теме:
Рафаэль ВАРАН: «Очень горд выступать за Манчестер Юнайтед»
Эрик ТЕН ХАГ: «На Олд Траффорд встретятся две большие команды»
Ман Юнайтед – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Килиан Мбаппе ПСЖ Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Источник Football Insider
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Футбол | 22 февраля 2023, 14:40 17
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном

В первом поединке с французами «горняки» показали, что пока еще посредственно готовы к сезону

ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
Футбол | 22 февраля 2023, 15:07 0
ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Бывший чемпион мира: «Фьюри окажется Усику не по зубам в плане габаритов»
Бокс | 23.02.2023, 10:12
Бывший чемпион мира: «Фьюри окажется Усику не по зубам в плане габаритов»
Бывший чемпион мира: «Фьюри окажется Усику не по зубам в плане габаритов»
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Бокс | 22.02.2023, 15:31
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Калинина проиграла Плишковой в Дубае, победа Интера и ничья Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 23.02.2023, 05:50
Калинина проиграла Плишковой в Дубае, победа Интера и ничья Ман Сити в ЛЧ
Калинина проиграла Плишковой в Дубае, победа Интера и ничья Ман Сити в ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
ну да, куда же без Челси)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
21.02.2023, 23:54 28
Футбол
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
22.02.2023, 05:00 1
Футзал
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
21.02.2023, 18:05 26
Теннис
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
Италия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора в ЧМ-2023
Италия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора в ЧМ-2023
22.02.2023, 12:28
Баскетбол
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
22.02.2023, 10:59 6
Футбол
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
22.02.2023, 14:00
Бокс
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
22.02.2023, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности