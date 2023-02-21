Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?

Звездный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал условие, при котором он согласится перейти в мадридский «Реал».

По информации Todofichajes, Мбаппе хочет, чтоб королевский клуб вместе с ним подписал еще и его друга Ашрафа Хакими, который также выступает за «ПСЖ».

Интересно, что Хакими является воспитанником «Реала». Он находился в системе мадридского клуба с 2015 по 2020 год. Действующий контракт 24-летнего марокканского защитника с французским клубом рассчитан до 2026 года.

Мбаппе с детства являлся поклонником «Реала» и даже имел шанс присоединиться к «сливочным» летом 2022 года на правах свободного агента, однако передумал и продлил контракт с «ПСЖ». Сейчас его соглашение с топ-клубом Франции действует до 2025 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в футболке «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 6 ассистов. Хакими отыграл за столичный клуб 29 матчей и отметился 3 голевыми передачами.