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  4. Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Испания
21 февраля 2023, 05:22 |
120
0

Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?

Звездный француз согласится перейти к «сливочным», если они подпишут его друга

21 февраля 2023, 05:22 |
120
0
Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими

Звездный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал условие, при котором он согласится перейти в мадридский «Реал».

По информации Todofichajes, Мбаппе хочет, чтоб королевский клуб вместе с ним подписал еще и его друга Ашрафа Хакими, который также выступает за «ПСЖ».

Интересно, что Хакими является воспитанником «Реала». Он находился в системе мадридского клуба с 2015 по 2020 год. Действующий контракт 24-летнего марокканского защитника с французским клубом рассчитан до 2026 года.

Мбаппе с детства являлся поклонником «Реала» и даже имел шанс присоединиться к «сливочным» летом 2022 года на правах свободного агента, однако передумал и продлил контракт с «ПСЖ». Сейчас его соглашение с топ-клубом Франции действует до 2025 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в футболке «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 6 ассистов. Хакими отыграл за столичный клуб 29 матчей и отметился 3 голевыми передачами.

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Источник: харьковский Металлист подписал украинского вратаря из Первой лиги
ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе Ашраф Хакими трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Источник Todofichajes.com
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