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  4. Забарный дебютирует за Борнмут не раньше апреля
Англия
23 февраля 2023, 13:30 |
1060
5

Забарный дебютирует за Борнмут не раньше апреля

Травма украинского защитника оказалась серьезной

23 февраля 2023, 13:30 |
1060
5
Забарный дебютирует за Борнмут не раньше апреля
ФК Борнмут. Илья Забарный

Травма стопы украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного оказалась более серьезной, чем прогнозировалось изначально. По информации британских СМИ, 20-летний игрок сможет дебютировать за свой новых клуб не раньше апреля.

Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в январе текущего года за 27 миллионов евро, но так пока и не сыграл ни одного матча за свою новую команду. О травме защитника сборной Украины стало известно 11 февраля.

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Илья Забарный Борнмут травма
Источник Football Insider
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Лина Битюкова
Жаль..Но времени будет еще немного сыграть в этом сезоне 
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+1
ALKOSruLKA
Оце придбання. Купили, щоб не вилетіти... А тепер після вильоту доведеться продавати.
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