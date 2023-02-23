Англия23 февраля 2023, 13:30 |
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Забарный дебютирует за Борнмут не раньше апреля
Травма украинского защитника оказалась серьезной
23 февраля 2023, 13:30 |
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Травма стопы украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного оказалась более серьезной, чем прогнозировалось изначально. По информации британских СМИ, 20-летний игрок сможет дебютировать за свой новых клуб не раньше апреля.
Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в январе текущего года за 27 миллионов евро, но так пока и не сыграл ни одного матча за свою новую команду. О травме защитника сборной Украины стало известно 11 февраля.
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Комментарии 5
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Жаль..Но времени будет еще немного сыграть в этом сезоне
Оце придбання. Купили, щоб не вилетіти... А тепер після вильоту доведеться продавати.
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